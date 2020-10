El 88% de los españoles no se plantea cambiar de vivienda, según la OCU

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El 88% de los españoles está satisfecho con su vivienda actual y no se plantea cambiarla, según se desprende de una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

No obstante, un 13% no está contento con su vivienda actual y, de entre estos, un 12% tiene la intención de cambiar de vivienda, mientras que el resto tiene ganas de realizar algún cambio en sus casas.

La encuesta apunta que un 6% quiere hacer una reforma integral, también que un 6% quiere cambiar el sistema de calefacción. De su lado, un 7% de los encuestados apuesta por cambiar el sistema de refrigeración, un 7,5% por reformar la cocina, un 10% por reformar los baños y un 3% solo quiere pintar.

La OCU también preguntó a los que tenían intención de adquirir una vivienda o les gustaría comprar, pero ahora mismo no pueden, cuáles eran sus preferencias y el 67% apuntó que elegiría un piso, mientras que un 18% se iría a una vivienda unifamiliar adosada o pareada y otro 15% dijo que optaría por una vivienda unifamiliar independiente.

También predominaban las viviendas de tres dormitorios, según el 44% de los encuestados. Además, en relación con la superficie del inmueble, uno de cada tres dijo que quería una vivienda de más de 100 metros cuadrados y nadie quería una de menos de 50 metros cuadrados.

El 73% apuntó que quería una plaza de garaje, un 68% terraza y un 62% trastero. En menor medida, valoraban que tuviese jardín (45%) o piscina (29%).

Según la OCU, otro aspecto importante se refiere al régimen de tenencia, ya que un 45% de los encuestados contempla la nueva vivienda en alquiler, frente al 52% que piensa en propiedad.

EL 72% NO SE PLANTEA REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN POR EL MOMENTO

Por otro lado, el estudio también apunta que el 72% no se plantea realizar ninguna operación por el momento, frente a un 4% que sí que tiene intención de comprar y otro 4% que piensa vender.

Además, existe otro 12% al que le gustaría comprar ahora una vivienda, pero no puede porque necesitaría un descuento de entre 20% o 40%, de media. No obstante, para un 23% de aquellos que querrían y no pueden, el descuento necesario debería ser superior al 50%.

Para la OCU, la encuesta da una idea de la dificultad que muchos compradores potenciales encuentran a la hora de plantearse comprar una vivienda "por el desfase existente entre los precios medios y la capacidad de pago de los hogares, especial*mente de los jóvenes".* Por último, ha puesto de relieve que sigue primando el precio, seguido de la seguridad del entorno. La disponibilidad de terraza o jardín es valorada con un 5,4 sobre 10, por encima de la altura del piso en el bloque.