8M.- Prohens reivindica a "mujeres pioneras" y se compromete a "no dar ni un paso atrás" en la lucha por igualdad

PALMA, 8 Mar. (EUROPA PRESS)

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado este viernes, 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, a las "mujeres pioneras" y se ha comprometido a "no dar ni un paso atrás" en la lucha por la igualdad.

Prohens se ha pronunciado así en el acto de lectura del manifiesto con motivo del 8M, promovido por el Govern y los consells insulares, que se ha celebrado en el centro cultural de La Misericordia de Palma, al que ha asistido acompañada por la Consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, y la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Maria Antònia Estarellas.

La dirigente autonómica ha insistido durante su intervención en que ésta --la lucha por la igualdad y contra la violencia contra la mujer-- "es una tema en el que toda la sociedad ha de remar junta en la misma dirección".

Y, en este sentido, ha reiterado el compromiso del Govern de "seguir avanzado hacia una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres, superando brechas, rompiendo los techos que aún quedan y, por supuesto, combatiendo las lacras que nos interpelan a todos y que no queremos ni podemos olvidar en un día como hoy, como son los discursos machistas y cualquier tipo de violencia contra la mujer".

Prohens se ha reconocido así como "parte de una generación de mujeres que decidieron que no quieren renunciar a nada, que querían tener una carrera, una libertad, una independencia económica, elegir a quien querer, decidir libremente si formar o no una familia, tener libertad sin tener que pedir permiso ni perdón por ser quien son". Y, todo ello, ha continuado, mientras "las nuevas generaciones ya vienen plenamente educadas en igualdad, libres y valientes, como demuestran cada día rompiendo techos y abriendo caminos en más campos".

Este 8M, la presidenta ha querido reconocer sin embargo a la generación que las precedió y que "no lo tuvo tan fácil", en un homenaje que ha considerado "más que merecido". "Un homenaje a la generación de nuestras madres y abuelas, de nuestros referentes. Hoy mujeres mayores siempre grandes mujeres. Muchas de ellas mujeres pioneras y que abrieron camino", ha subrayado, haciendo hincapié en que "porque fueron somos, porque somos serán".

Por este motivo, este año, desde las administraciones se las ha querido hacer a ellas protagonistas, con esta campaña 'Per les dones grans, per les grans dones'. "No solo a través del reconocimiento, sino desde la necesidad de reparar la invisibilización de muchas de estas mujeres, poniendo voz a las necesidades reales de toda una generación que desde la perspectiva de hoy analiza su vida, su papel, sus decisiones y a las que, en todos los casos, fueran las que fueran, solo les podemos decir gracias", ha apuntado.

Asimismo, Prohens se ha comprometido a "no dar ni un paso atrás en la lucha por la igualdad ni contra la violencia contra la mujer". Por este motivo, ha puesto en valor como "este año se ha aumentado la partida para el IBDona; este jueves, se presentó una convocatoria de un millón de euros para empresas y agentes sociales para el desarrollo de planes de igualdad, para avanzar hacia la gran asignatura pendiente, la conciliación, la corresponsabilidad".

Por este motivo, la presidenta ha asegurado que el Govern "trabaja también en la primera ley de conciliación y corresponsabilidad de Baleares, dentro del marco social". Y, "ha sido prioritario la gratuidad de la educación cero a tres años para todas las familias".

Por esta razón, el Govern se ha comprometido además a "poner este año en marcha un centro de crisis en cada una de las islas; seguiremos reclamando un nuevo juzgado de la mujer y que se dote de recursos a la Ufam en Baleares".

Asimismo, con motivo del 8M, Prohens no ha querido olvidarse de aquellas que han nacido en otros países, en otros regímenes, en los que "el hecho de ser mujer implica sumisión, falta absoluta de libertad y de libertades". "Por ellas, también, este 8M", ha dicho.

Finalmente, la presidenta del Govern ha celebrado "que es mucho el camino avanzado" y ha reivindicado "todos aquellos pasos que aún nos quedan por recorrer". "Trabajemos en ellos, como este 8 de marzo, desde todas las administraciones, codo a codo. A todas y, también, a todos los que nos acompañáis feliz Día de la Mujer", ha concluido.

También ha acudido al acto, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, quien se ha sumado a las reivindicaciones del 8M porque "aunque se han dado muchos pasos, desgraciadamente aún se está lejos de la igualdad real entre hombres y mujeres".

En este sentido, el presidente de la institución ha destacado su "firme compromiso" y el de su equipo de gobierno "con el desarrollo de políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia machista". Galmés ha asegurado que para ellos "es prioritario seguir trabajando en favor de la igualdad y en la protección de los derechos de todas las mujeres, incidiendo especialmente en la corresponsabilidad y conciliación familiar, que son los grandes retos de hoy en día".

Asimismo, el presidente del Consell de Mallorca ha reiterado la importancia de que "la mujer pueda decidir en libertad aquello que se proponga, sin barreras ni trabas". "Por un mundo igualitario, con mujeres y hombres con los mismos derechos, hoy celebramos y reivindicamos el Día de las Mujeres", ha concluido.

Las mujeres encargadas de la lectura del manifiesto con motivo del Día de la Mujer han sido la deportista Dolores Besné, la científica Isabel Moreno, la política Francisca Bennasar, y la actriz Aina Frau.

Estas pioneras han sido las protagonistas, junto a la periodista Kika Cortés, del vídeo 'A Mallorca, dones lliures', que ha publicado esta semana la institución. Además, participaron como tertulianas en la mesa redonda de la actividad 'Converses amb grans dones'.

El texto institucional se ha comprometido a "impulsar medidas que proporcionen seguridad económica a las mujeres mayores, garantizar su acceso a servicios especializados en casos de violencia machista y discriminación, impulsar programas para apoyar sus necesidades, reconocer el valor social de su labor y apoyar estudios que aborden la desigualdad de género en la vejez".

El acto al que también asistido el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y la vicepresidenta del Consell y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, entre otras autoridades, ha comenzado con la actuación musical del dueto Voicello, compuesto por la soprano Carme Garí y el violonchelista Gabriel Fiol, quienes han interpretado varios temas musicales, como La Dama de Mallorca y Costa Diva, acompañados de danza.

La clausura del acto de la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer ha llegado con la actuación del coro de mujeres de Establiments, que ha interpretado diferentes piezas musicales, entre las que ha destacado 'Donna Donna', de Joan Báez.