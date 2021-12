El 94% de los niños lo tiene claro. Prefiere su juguete favorito a las pantallas

Toys "R" Us lanza su nueva campaña navideña, "Crecemos jugando", recuperando la tradición de que los más pequeños de la casa visiten con sus padres su tienda favorita para elegir personalmente qué pedirán en su carta a Papa Noel y a los Reyes Magos. Y es que lejos de tablets y televisiones, el 88% de los niños solo quieren tener más tiempo para jugar con sus juguetes

MADRID, 3 (CHANCE)

Todos hemos tenido un juguete especial que ha marcado nuestra infancia, un amigo fiel e inseparable con el que jugábamos, dormíamos, viajábamos e incluso nos bañábamos, y que años después aún recordamos. Algo que, a pesar de que las pantallas - tablets, móviles y televisiones - han ganado en los últimos años mucho terreno a los juegos tradicionales, se repite con cada generación, y son nuestros hijos los que ahora tienen un juguete favorito del que apenas se despegan.

Por ello, y animando a los padres a que no se pierda esta tradición tan mágica como especial de acompañar a los más pequeños de la casa a nuestra tienda favorita para elegir qué juguetes pedirán en su carta a Papa Noel y los Reyes Magos interactuando con ellos, Toys "R" Us da la bienvenida a la Navidad con un estudio infantil para recordarnos la importancia que tienen los juguetes para los niños, sobre todo en estas fechas tan entrañables en las que los peques se convierten en los verdaderos protagonistas.

El estudio, realizado entre niños de 5 y 10 años, muestra que los juguetes siguen siendo esenciales para ellos, y más en un tiempo tan especial como la Navidad. Además de divertirse con ellos, para los niños los juguetes no son meros objetos materiales, sino un amigo inolvidable que los acompaña en sus momentos más felices.

Por eso, y a pesar de las vacaciones y los planes familiares que ofrecen estas fechas, el 94% de los niños asegura que prefiere jugar con su juguete favorito frente a otras actividades, como usar la tablet o el móvil y ver la televisión.

De hecho, como desvela el estudio, al 88% de los niños les gustaría pasar más tiempo jugando porque, en sus propias palabras, "me lo paso muy bien y la mayoría de veces es con mis amigos", "me tranquilizo y a la vez me divierto", "creo mis propias historias y me lo paso bien" y "me abre a un mundo imaginario y cuando estoy triste me anima". Por este motivo, el mensaje elegido por Toys "R" Us este año para su campaña navideña no es otro que "Crecemos jugando", con un significado muy especial que ahora cobra todavía más fuerza.

No es de extrañar que el 46% de los niños afirma que lo mejor de la Navidad son los juguetes, solo por detrás de poder pasar más tiempo con la familia (80%), y por encima de las vacaciones (45%) y de los dulces y chucherías (27%). Es más, un 60% de los niños confiesa que se pondría "muy triste" o incluso "enfadado" si Papá Noel o los Reyes Magos no le trajesen juguetes este año. Y solo un 5,6% asegura que le daría igual.

"Hemos realizado este sondeo para mostrar a los padres hasta donde llega la ilusión de un niño por los juguetes y recordar a los adultos su importancia. En Navidad los niños lo tienen claro: quieren estar con su familia, pero no están dispuestos a renunciar a sus juguetes nuevos, porque forman una parte esencial en esta etapa de sus vidas", explica Esteban Cabezas, director de marketing de Toys "R" Us. "Y les encanta visitar tiendas de juguetes, porque para ellos es toda una experiencia en sí misma, una fiesta y un plan perfecto en Navidad", añade.

Y es que aunque parezca mentira, en la actualidad el 72% de los niños entre cinco y diez años hacen su carta a Papá Noel y los Reyes Magos escogiendo sus juguetes únicamente a través de catálogos o internet y se les priva la experiencia de interactuar con ellos antes de pedirlos por Navidad. Por ello, y a través de su nueva campaña, Toys "R" Us anima a las familias a que no pierdan la tradición de ir a ver el surtido de sus tiendas con los más pequeños para vivir en primera persona la ilusión que sienten los niños hacia los juguetes y descubrir lo que realmente puede emocionarles recibir estas Navidades.