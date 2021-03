Abalos acusa al PP de "reivindicar la corrupción" en el Congreso presumiendo de transfuguismo en Murcia

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, Jose Luis Ábalos, ha recalcado que la moción de censura en Murcia, que ha acabado precipitando la convocatoria de elecciones en Madrid y la salida del Gobierno de Pablo Iglesias, fue una "iniciativa" de Ciudadanos, más que de los socialistas, y ha acusado al PP de "reivindicar la corrupción" por presumir de "transfuguismo" para hacerla fracasar.

Así ha respondido a una pregunta del diputado del PP Juan Luis Pedreño, que ha acusado al ministro de estar "en la vergonzosa trama de la moción de censura" y de "jugar al monopoly con los ciudadanos", amenazando incluso con retrasar la llegada del AVE si no hay un cambio de gobierno en la región.

Para el PP, la moción de censura de Murcia será un "fracaso" y si el AVE no ha llegado ya a Murcia es porque al PSOE "no le da la gana" porque no gobierna la región.

Ábalos ha recordado al PP que Murcia no es un territorio ajeno al PSOE, pues de hecho los socialistas ganaron las últimas elecciones autonómicas, y ha defendido las inversiones de su Gobierno en Murcia, que duplican lo que correspondería a la región en función de su PIB.

SUS SOCIOS NO LES AGUANTAN

Pero, además, ha subrayado que la moción de censura fue una iniciativa de Ciudadanos, no del PSOE, y se presentó porque el partido naranja "no aguantaba" al PP. "La iniciativa es de sus socios, mal que les pese, pues no les aguantan", ha resumido.

En todo caso, el ministro, pensaba que el diputado retiraría la pregunta tras saberse que la moción de censura no iba a prosperar por la incorporación de tres diputados de Cs al gobierno murciano, un movimiento que ha definido como de "compra de tránsfugas".

Pero la pregunta no se retiró y Ábalos considera que el PP se ha dedicado a lanzar "falsedades": "Vienen aquí a reivindicar la corrupción y el transfuguismo --ha denunciado--. Todo ha sido ridículo y desvergonzado".