Ábalos, "alarmado y sorprendido" por la detención de Rubio, se muestra convencido del "rigor" de la justicia

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado que le causa "inquietud, alarma y sorpresa" la detención del hasta ahora subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, tras lo que se ha mostrado convencido de "rigor" de la justicia en esta actuación.

Durante una visita a Burgos, Ábalos se ha referido a este asunto y ha reconocido que una detención así siempre genera "alarma" y "sorprende". No obstante, ha insistido en que no valorará la actuación de la justicia, ya que se ha mostrado convencido de que se ha actuado "con el rigor necesario".

"Nunca me atreveré a cuestionar una decisión y una intervención así, seguramente tiene que haber suficientes fundamentos para proceder así", ha explicado, tras lo que ha recordado que ante la situación se ha producido el cese "inmediato" de Rubio y la suspensión de militancia en el PSOE.

El ministro ha asegurado desconocer los detalles de la detención pero ha señalado que se trata de una "trama" de "tiempos" de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y no entiende cómo ahora "se desplaza el foco hacia una pieza accesoria". "No entiendo por qué esta persona que estaba en la oposición, no acabo de entender bien la posición", ha zanjado.

En concreto, la UCO ha detenido este jueves a hasta ahora subdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio y al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (PP), en una presunta trama de corrupción, la conocida como caso Azud. Ambos están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras