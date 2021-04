Ábalos anuncia que Linares (Jaén) acogerá un Centro de Competencias Digitales de Renfe

JAÉN, 28 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado este miércoles la creación de un Centro de Competencias Digitales de Renfe en Linares (Jaén) que dará empleo directo a 125 profesionales especializados y que comenzará a operar el próximo verano.

Este centro se ocupará del diseño y aplicación de las tecnologías digitales más avanzadas para mejorar la experiencia de sus clientes y el conocimiento de las necesidades de cada uno de ellos, según ha informado en una comparecencia en la Diputación jiennense, en la que también ha participado su presidente, Francisco Reyes, y los presidentes de Renfe y Adif, Isaías Táboas e Isabel Pardo.

El ministro, que también ha visitado el Ayuntamiento de la capital y se ha reunido con el alcalde, Julio Millán, ha transmitido las iniciativas que constituyen la agenda de su departamento y "la apuesta decidida" por la provincia de Jaén.

Según ha explicado, dicha agenda tiene como punto de partida la digitalización, el reto demográfico y la lucha contra la despoblación. Tres cuestiones fundamentales que recorren las diez políticas palanca del Plan de Recuperación.

Además, ha trasladado que Jaén forma parte de la estrategia a corto, medio y largo plazo del Ministerio y que las políticas que se impulsan son clave en la recuperación --inversión, movilidad, cohesión territorial y social, vivienda, regeneración y oportunidades para la provincia--.

En este contexto, ha anunciado la puesta en marcha del Centro de Competencias Digitales de Renfe en Linares, que cuenta con una inversión de 620.000 euros. Forma parte del Plan de Deslocalización de Recursos para mejorar la competitividad, el desarrollo de nuevas actividades económicas, el aprovechamiento de recursos locales y el talento asociado al entorno.

Una elección, la de su ubicación en Linares, en la que ha tenido cierta relación el Plan Colce, con la desestimación de la candidatura de Jaén para acoger la sede logística del Ejército de Tierra y la polémica generada por los criterios que se han analizado para ello.

"No lo he seguido, pero, en parte, ha servido también para que nosotros pensemos con Renfe en esta iniciativa que hoy hemos presentado, auque no tenga que ver con el Ministerio. Pero sí que ha pesado en nuestra decisión esa circunstancia que tampoco conozco bien", ha dicho Ábalos a preguntas de los periodistas.

La creación de estos centros de competencias digitales se incluye en la estrategia de transformación digital, internalización y eficiencia, recogida en el Plan Estratégico 2019-2023 del Grupo Renfe. Con ellos, se busca principalmente activar la eficiencia de servicios tecnológicos externalizados, acelerar la trasformación digital de la empresa, situar a Renfe en el conocimiento y aplicación de tecnologías digitales y contribuir al proceso de descentralización geográfica de las capacidades y recursos de Renfe.

Con el de Linares, son cuatro los centros de competencias digitales que ha anunciado el Ministerio en diferentes ámbitos ferroviarios: un 'cloud' de gestión y mantenimiento de infraestructuras en Teruel, el centro de desarrollo de robótica e inteligencia artificial de Alcázar de San Juan (Ciudad Real); y los 'customer care' de Mérida y Linares.

ALTA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Con respecto al centro linarense, ha señalado que Renfe lo instalará a través de su filial LogiRail, dará empleo directo en el periodo 2021 y 2024 a 125 profesionales, con estudios de FP2, ingenierías técnicas y/o superiores, que empezarán a desarrollar sus funciones durante el próximo verano, creando un equipo con altas capacitaciones digitales.

Se convertirá en un centro líder en alta especialización tecnológica con el principal objetivo de llevar a cabo la transformación digital de los tradicionales servicios de atención al cliente o 'call center' y avanzar hacia el nuevo paradigma de 'customer care'. Para ello, estas instalaciones centrarán su actividad en el diseño y aplicación de las tecnologías digitales avanzadas que mejorarán la experiencia de los clientes y el conocimiento personalizado de sus necesidades.

De este modo, este centro de trabajo de Linares diseñará, construirá y operará las tecnologías más avanzadas en gestión omnicanal (modelo de comunicación para mejorar la experiencia de los clientes); sistemas digitales de traducción de voz a texto y viceversa; robots de software que automatizan tareas; tecnologías de reconocimiento de imagen para su conversión a datos; asistentes virtuales; y data analytics, para el análisis individualizado de las necesidades de desplazamiento de los clientes.

Además, operará tecnologías de 'user experience', que permitirán identificar y corregir las debilidades en la interacción con los viajeros en los servicios que presta Renfe y Business Process Management, que simplificará las conversaciones entre los agentes Renfe y los clientes.

BY-PASS Y NUEVA LANZADERA A CÓRDOBA

Por otro lado, Ábalos ha hablado de una serie de acuerdos con el objetivo acortar los tiempos de viaje ferroviarios existentes entre Jaén y Madrid. Para ello, en primer lugar, se van a estudiar las posibilidades de desarrollar una conexión directa con Madrid mediante un 'by-pass' que permita conectar las líneas Jaén-Córdoba y Córdoba-Madrid y haga posible realizar el viaje entre Jaén y la capital de España en el entorno de las tres horas.

Mientras tanto, según ha agregado, se va a incorporar una nueva lanzadera ferroviaria desde Jaén a Córdoba que, sumada a las cuatro relaciones existentes por sentido de la relación Madrid-Jaén vía Alcázar de San Juan, garantiza cinco por sentido Jaén-Córdoba, con enlace con los servicios comerciales de Alta Velocidad hasta Madrid-Puerta de Atocha. Este nuevo servicio acortará ya 23 minutos de tiempo de viaje.

Junto a ello, ha valorado que, tras la puesta en servicio del tramo ferroviario Grañena-Jaén, Adif comenzará a trabajar en la mejora de la accesibilidad en la zona de la estación ferroviaria de Jaén. Al hilo, ha subrayado que asume la redacción del estudio y de los proyectos constructivos relacionados con la actuación.

Ha aludido, al respecto, a la rehabilitación del paso inferior de la calle Fuerte del Rey, la reordenación de accesos de la actual estación de ferrocarril hacia el casco urbano y la elaboración de un estudio de ruido y vibraciones en la línea ferroviaria a su paso por el núcleo urbano de Jaén. Todas estas actuaciones serán licitadas a finales de mayo, según ha precisado.