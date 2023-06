Ábalos cree que el pacto PP-Vox estaba "absolutamente cocinado" y supone "poner al zorro a cuidar de las gallinas"

"Vox tiene los días contados porque su populismo acabará, pero todo viene del PP y todo viene a reencontrarse con el PP", augura

VALENCIA, 14 (EUROPA PRESS)

El 'número dos' de la lista del PSOE al Congreso por Valencia en el 23J, José Luis Ábalos, ha señalado que el preacuerdo entre PP y Vox para gobernar la Generalitat estaba "absolutamente cocinado" y supondrá "como poner al zorro a cuidar a las gallinas" en áreas como la educación. "Los que vivimos la escuela en el franquismo sabemos qué tipo de escuela hablamos", ha advertido.

Ábalos, tras registrar la candidatura en la Junta Electoral junto a la 'número uno' por Valencia y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asegurado que "no hay ninguna verdad" en el preacuerdo que anunciaron este martes PPCV y Vox: "Es evidente que no se cierra a la primera y en tan poco tiempo. No hay precedentes de un acuerdo así en ningún ámbito de la vida, salvo que lo tengas preparado ya".

A su juicio, había "un matiz que molestaba", el hecho de que el candidato de Vox en el 28M, Carlos Flores, fuera condenado por violencia de género en 2002, lo que motivó que 'Génova' lo situara como una "línea roja" el lunes y que un día después su partido decidiera situarlo como 'número uno' por Valencia al Congreso para el 23J, con lo que no formará parte del Consell.

"En la Comunitat Valenciana no queda bien que esté (Flores), pero puede aspirar a España porque ahí se difumina más, se ve, el maltrato", ha lamentado Ábalos, para quien "es absolutamente impresentable desde el punto de vista de la ligereza con la que actúa la derecha, que ya no tiene complejos".

Ha denunciado que "hace unos años estaríamos todos horrorizados, pero ahora está todo bastante normalizado por el blanqueo que se ha hecho de la ultraderecha en España", y ha alertado del riesgo de que Vox pueda dirigir en la Generalitat carteras como Educación.

"No creen en la educación pública, la ultraderecha hace una apuesta por la educación privada y concertada y los ponen al frente de ello. Pues ya sabemos qué podemos esperar (...) Gente que apuesta por llevar la educación a niveles que ya conocimos en la dictadura, y lo digo claramente, como por ejemplo la segregación de sexos, pues ahí los tenemos".

AUGURA UNA "INTROMISIÓN IDEOLÓGICA" EN LAS AULAS

Esto supondría, ha avisado, que defenderán a "los empresarios de la enseñanza" y no a los profesores, quienes según él se enfrentarán a "una intromisión ideológica clara en las aulas". Además, ha augurado que intentarán cometer un "atentado" contra el valenciano, lo que conlleva "un ataque al propio autogobierno".

Es más, Ábalos ha advertido que Vox podría dirigir el área de servicios sociales cuando "no creen" en ellos y "consideran solamente el ámbito de la beneficiencia". "Por no hablar ya de la agricultura, que son unos verdaderos estafadores respecto de la gente del campo, y lo hemos visto en Castilla y León, con el tema de generar expectativas a los ganaderos, para luego evidentemente chocar con la legalidad", ha agregado.

También ha rechazado que puedan ostentar la Conselleria de Sanidad ante su "total desprecio a la salud" que ha ligado con las manifestaciones negacionistas durante la pandemia. Todo ello cuando ha defendido que la Comunitat Valenciana es "un pueblo decente, un pueblo abierto, moderno, que siempre lo ha sido, que ha estado a la vanguardia de las reivindicaciones de mayor bienestar y libertad".

JUSTIFICA LA ENTRADA DE VOX POR EL "COLAPSO" DEL PP

Por eso ha llamado a ir a votar el 23J y decir "aquí estamos los valencianos", así como que el PP se "quite la máscara" porque ha sostenido que "la ultraderecha es una excrescencia del Partido Popular y su presencia viene justificada por el colapso del proyecto del Partido Popular y, en un momento dado, su incapacidad para tener un proyecto para España, para toda España".

"Porque Cataluña es España, Euskadi es España, Galicia es España, todo eso es España. Y nosotros nos lo creemos mientras ellos tienen una España más reducida", ha expuesto, y ha augurado que "Vox tiene los días contados porque su populismo acabará, pero en definitiva todo viene del Partido Popular y todo viene a reencontrarse con el Partido Popular".

Ha puesto como ejemplo que "lo han hecho allá donde ha hecho falta, en Andalucía en una primera fase, hasta que eliminaron a Vox, mientras en Castilla y León les hacía falta". "Y en todas partes va a ser así, porque van juntitos", ha enfatizado.

"NO ME HE IDO"

A nivel personal, ante su vuelta a la primera línea de la política, el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE ha querido "desmentir la leyenda" de que él se ha "ido", ya que ha recordado que seguido presidiendo la comisión de Interior del Congreso.

"Y en el plano mediático, pues con discreción y poquito, pero he tenido una presencia siempre defendiendo, como no puede ser de otro modo, mis ideas y mi compromiso político que pasa lógicamente y coincide con el Partido Socialista", ha abundado, y se ha mostrado "encantado" con "volver a aspirar a tener representación".