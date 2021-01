Ábalos cree que la situación provocada por el temporal "empieza a afectar a la reputación" de Aena

La normalidad de Barajas está en el 90% este viernes

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido este viernes que se ha hecho "todo lo que se ha podido" respecto a las afecciones del temporal en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ha señalado que Aena va a informar sobre esta situación, que "empieza a afectar a la reputación de esta empresa pública".

"Aena, como empresa con participación pública pero que también cuenta con un 49% de inversión privada, por lo tanto una empresa que cotiza en el Ibex, va a informar sobre esta situación, que creo que empieza a afectar ya a la reputación de la propia empresa pública", ha señalado el ministro en declaraciones a la prensa desde el Alcázar de Sevilla.

El ministro ha informado de que el aeropuerto ya trabaja con una normalidad del 90% con las Terminales T1, T4 y T4S operativas y ha recordado que desde marzo ni la T2 ni la T3 lo están ante el estado de alarma, por lo que siguen en la misma situación.

"Honestamente, podríamos haberlo hecho mejor, pero dentro de lo que es la borrasca y efectos que ha tenido y en términos de trabajo comparativo con otras administraciones, honestamente hemos trabajado convenientemente", ha defendido el ministro.

En este sentido, ha señalado que "no es lo mismo" abrir una carretera que una pista de aeropuerto, ya que los requisitos de seguridad son otros. "Ha nevado para todos, no solo para Barajas. Las calles de Madrid están como están. Si los peatones tiene dificultades me parece más importante esta preocupación que los aviones", ha señalado el ministro.