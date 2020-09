Ábalos dice que el Gobierno no se puede "desresponsabilizar" ante la situación en Madrid e intervendrá si llega el caso

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha subrayado este lunes que el Gobierno central "no puede desresponsabilizarse" ante el crecimiento de casos de Covid-19 en la Comunidad de Madrid y ha señalado que si el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no quiere actuar por motivos electorales será Moncloa quien los asuma.

"A veces parece que quieren --desde la Comunidad de Madrid-- que se les quiete la responsabilidad porque no son capaces de tomar medidas, o bien que no encajan en su concepción de la sociedad o bien que tiene un coste electoral que no quieren asumir. Para eso estará el Gobierno, para asumir los costes negativos", ha defendido en declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press.

El también secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha insistido en que el Gobierno "no puede desresponsabilizarse" de la gestión de la pandemia al ser preguntado por la posible intervención del Estado para adoptar medidas en la región.

"Sea o no sea competencia del Gobierno de la nación no puede quedar al margen de un problema como es la pandemia, está obligado a actuar", ha recalcado Ábalos, que ha defendido que lo tiene que hacer "con moderación, ponderando y sin abusar". "Lo hará si llega el caso", ha enfatizado.

El ministro ha reclamado al Gobierno madrileño que se aclare y sea coherente y se deje ayudar en lo que se pueda ayudar porque es "muy contradictorio pedir al Gobierno que ejerza la autoridad y estar negándosela incluso en cualquier tipo de criterio, incluso menores".

Ambas administraciones llevan días de desencuentros desde que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, mostrase su preocupación por la autonomía e instase al Ejecutivo de Díaz Ayuso a restringir la movilidad en todos aquellos municipios donde la incidencia acumulada de coronavirus fuese de 500 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido de nuevo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que "se deje ayudar" y "siga las recomendaciones" que el Ministerio ha planteado para controlar la pandemia de COVID-19 en la autonomía madrileña, entre las que se encuentra la restricción de la movilidad en toda la ciudad de Madrid, y no solo en las 45 zonas básicas de salud actualmente afectadas.

Un llamamiento ante el que el Gobierno madrileño ha insistido en que la recomendación de extender las restricciones a todas las zonas con incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes "requiere justificación técnica". Además, l consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha aclarado que no se ha hablado de una posible intervención y ha defendido que "esa vía de la imposición sería muy difícil de entender para muchos madrileños.

En cualquier caso, el titular de Sanidad ha insistido en que, tras la reunión del Grupo Covid-19 entre Ejecutivo central y Gobierno regional, la Comunidad de Madrid revise sus medidas para frenar la propagación del coronavirus en la región porque "la pandemia no está controlada".