Ábalos justifica los peajes como "una señal de sintonía" con la UE: "Algún gesto tenemos que hacer"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Últimas noticias

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha justificado este miércoles en el Congreso el compromiso dirigido a la Comisión Europea sobre extender los peajes en las carreteras como una "señal de sintonía con las políticas de Europa": "Ya que queremos recibir dinero de Europa, algún gesto tenemos que hacer. Por lo menos un compromiso de estudiarlo", ha dicho.

Y es que en una interpelación dirigida por el portavoz de Transportes del PP en el Congreso, Andrés Lorite, Ábalos ha asegurado que salvo Malta, Chipre, Finlandia o Estonia, todos los países europeos tienen algún tipo de tarificación de sus redes de transporte, ya sea al transporte pesado o para todos los vehículos. "No creo que sean muy comparables, al menos hagámoslo por autoestima", ha dicho.

El vídeo del día Sánchez pide a PP, Vox y Cs que hagan “oposición de Estado”

En todo caso, ha subrayado que con este propuesta "el Gobierno simplemente ha querido abrir el debate" y "no tiene ninguna propuesta decidida". "Queremos abrirla y antes de poder abrirla ya ha sido sometida a todo tipo de control, pero con un poquito de paciencia nos hubiéramos podido reunir", ha asegurado.

CIFRA EN 300 MILLONES EL DÉFICIT ANUAL DE CONSERVACIÓN

Así, ha comprometido que, siendo "una medida estructural" que "afecta a todos", el Gobierno de coalición "solamente va a avanzar en esta medida si hay voluntad" de llegar a un acuerdo sobre peajes. "Evidentemente, si no hay mayoría, no merece la pena presentar ningún tipo de iniciativa", ha aseverado.

Durante su intervención, Ábalos ha lamentado el "déficit de conservación evidente" que existe a la hora de conservar una red de carreteras de más de 26.400 kilómetros, casi la mitad, 12.500 kilómetros, de gran capacidad, pues considera que "las necesidades mínimas exigen 1.200 millones de euros anuales", y esta cantidad es "más de lo que se ha dispuesto" en los últimos años.

Es más, ha cifrado en 300 millones de euros la media de déficit anual por falta de presupuesto durante los años de gobierno del PP, llegándose a alcanzar un mínimo de 786 millones en 2018, frente a una dotación en las últimas cuentas proyectadas de 1.239 millones.

PP: EJECUTE PRIMERO, ANTES DE PLANTEAR PEAJES

Por parte del PP, Andrés Lorite, ha instado al Gobierno a ejecutar primero sus propios fondos para la conservación y el mantenimiento de las carreteras antes que implantar un sistema de peajes, ya que ha asegurado que en 2019 dejó de ejecutar 3.000 millones de euros en su Ministerio, limitándose a gastar el 60% de los fondos disponibles.

"Gaste primero su Presupuesto, porque ni son las formas ni el momento para este tipo de actitudes", ha encomendado Lorite, que cree que el Gobierno "ha faltado el respeto" al sector del transporte, al que prometió no impulsar esta medida sin acuerdo, pero también a entidades locales y autonómicas, competentes también de estas vías.

Asimismo, ha puesto en cuestión la voluntad del ministro de solo llevar a cabo esta propuesta si hay acuerdo tras lanzar la propuesta "sin siquiera arbitrar un diálogo previo" con los grupos de la oposición ni los usuarios o las patronales.

EL PP ESGRIME QUE ENCARGÓ LOS ESTUDIOS, PERO NO LO APLICÓ

Finalmente, ha recordado a Ábalos que, aun existiendo estudios encargados por gobiernos 'populares' para generalizar el pago por uso en las carreteras, no se llevó acabo asegurando que "no era el momento adecuado" y se traspuso sin peajes la directiva que obligaba a este sistema.

"Ningún gobierno ha aprobado una medida de estas características salvo el suyo", ha espetado Lorite, aludiendo a la aprobación de la medida en el Plan de Recuperación aprobado por el Consejo de Ministros remitido a la Comisión Europea, y llamando a Ábalos a "rectificar" y "sacar esa propuesta" del plan si no piensa llevarla a cabo.

ÁBALOS INVITA AL PP A "TRABAJAR JUNTOS"

Ábalos ha asegurado que la única respuesta posible ante la exigencia de una propuesta es la que cuenta con estudios previos de anteriores gobiernos --"Déjennos tiempo a hacer una propuesta"-- y ha señalado que el actual modelo "no tiene sentido", pues considera que se basa en "una política de agravio territorial".

Así, ha reivindicado que, hasta el momento, su postura ha sido la de liberalizar los peajes en aquellas infraestructuras según han ido concluyendo las concesiones --el PP, ha lamentado, prorrogó en ocho años de gobierno 87 años estas privatizaciones--, pero que esto repercute en las cuentas públicas. Para este año los tramos entre Barcelona y Zaragoza, y entre Tarragona y la frontera francesa supondrán 480 kilómetros más de peaje, pero también un coste adicional de 137 millones.

Por ello, ha reclamado "no agraviar más" y "repartir las cargas entre todos", además de "sintonizar con las políticas europeas". "Sobre todo que somos tan europeístas", ha apostillado, ironizando, antes de reclamar al propio Lorite "trabajar juntos", si es que el PP cuenta con "voluntad de gobernar en este país". "Si no hay debate, qué tristeza que no podamos ni hablar", ha dicho.