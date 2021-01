Ábalos pide "coherencia" ante las peticiones de confinamiento y "no generar debates para no hacerse cargo"

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha pedido este viernes "coherencia" en las peticiones de confinamiento para hacer frente a la tercera ola de la Covid-19, así como "no generar debates generales para no hacerse cargo de lo que uno tiene que hacer".

"No se puede pretender todo. Un mes abrirlo todo, salvar campaña de verano, salvar la navidad y luego pedir confinamiento. Este frío y calor no nos lleva a ninguna parte", ha señalado a preguntas de los periodistas.

En este sentido, ha reclamado "afrontar los temas de verdad y no generar debates para no hacerse cargo de lo que uno tiene que hacer", toda vez que ha insistido en que "hay muchas herramientas" para encarar esta situación pero son los expertos quienes mejor saben. "No hagamos utilización política de un tema como este", ha pedido.

Asimismo, el ministro ha recordado que el modelo acordado con las comunidades es el de cogobernanza y ha destacado que las comunidades tienen capacidad para tomar medidas específicas "ampliando o aliviando las restricciones".

Así, ha reprochado que aquellos, "algunos diputados del PP", que decían que el Gobierno negaba la libertad e hicieron manifestaciones en la calle en contra del confinamiento domiciliario "ahora pidan lo que antes rechazaron". "Votaron que no y movilizaron a la ciudadanía en contra de lo que entendieron una dictadura. ¿Ahora vale esto? Un poquito de coherencia. Hemos pasado momentos muy duros como para jugar con esto", ha concluido.