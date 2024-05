Ábalos pone en duda de que haya "trama" en la caso Koldo y se pregunta "dónde no" se cobran comisiones

Dice que se entera ahora de la "trastienda" de lo que tenía por una contratación "exitosa" y que encargó los contratos al subsecretario

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado este lunes que encargó todo el asunto de las contrataciones para la compra de material sanitario en pandemia al subsecretario del ministerio, Jesús Manuel Gómez García, ha puesto en duda que exista una 'trama Koldo' y se ha preguntado "dónde no" se cobran comisiones. Ha admitido también que conocía a uno de los implicados en la investigación por el cobro de comisiones, Víctor de Aldama, porque era asesor de Air Europa.

Así lo ha explicado durante su comparecencia ante la comisión del Senado que investiga el supuesto caso de cobro de mordidas por la adjudicación de contratos públicos en pandemia por el que fue detenido en febrero Koldo García Izaguirre, quien fue asesor suyo en el Ministerio de Transportes.

Sobre el papel de Koldo, ha indicado que era uno de los cinco asesores que nombró como ministro, y que solía acompañarle en sus "desplazamientos", pero que no era de los que estaba en el "día a día" y que había jornadas en que ni coincidía con él.

EL QUE MÁS CONFIANZA LE MERECÍA

El ahora diputado del Grupo Mixto del Congreso ha asegurado que no tiene "claro" que haya "habido ninguna trama" y, a la pregunta de si informaba a Koldo de sus gestiones, ha respondido que él despachó todo lo que tenía que ver con los contratos con el subsecretario por ser quien "más confianza" le "merecía" puesto que había sido interventor de Hacienda.

"Aunque es verdad que se flexibilizaron absolutamente los procedimientos de contratación, eso no quiere decir que se pueda hacer al margen de la ley ni con las cláusulas debidas, y por lo tanto yo recurrí al subsecretario", ha detallado, recordando que le había nombrado sin conocerle previamente porque le imponía "mucho respeto" en materia de contratación.

Tras recalcar que "absolutamente toda la gestión" la llevó el subsecretario, ha destacado que siempre ha estado "contento con su gestión". "Todo se lo encargué a él y fue él también quien decidió derivar las contrataciones en torno a las empresas que tenían presupuesto en su momento", ha señalado el exministro, citando los contratos con Puertos del Estado y Adif.

SE INFORMABA A SEGURIDAD NACIONAL

"Le diré que de todas las demás compras yo no he tenido ningún conocimiento, es más, ahora he mirado el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas para venir a esta comisión y he visto que Aena, Renfe y Correos, compraron también material sanitario. Todo ello de alguna forma dependía del Ministerio y no lo compraron a esta empresa, cada uno compró donde quiso", ha indicado en referencia a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama.

Además, en otro momento, ha comentado que justamente en su trayecto hacia el Senado se había acordado de que se daba cuenta de las "contrataciones y de las características de la contratación al Departamento de Seguridad Nacional"

Respecto a Víctor de Aldama, admite que le conocía, sobre todo porque era asesor de Air Europa, y sabía que este supuesto cabecilla de la trama se llevaba muy bien con Koldo García, algo que, según ha dicho, no le gustaba especialmente y prefería que no se vieran en el Ministerio.

CONTRATÓ A LA ESPOSA DE KOLDO PARA QUE CONCILIARA

Según ha dicho, ha sido a raíz del caso cuando ha sabido que al parecer ha cobrado comisiones por los contratos de Soluciones de Gestión, pero ha dejado claro que nunca despachó con él y con Koldo sobre los mismos. "No me hubiera prestado jamás", ha aseverado.

Sobre la contratación en Transportes de la esposa de Begoña Uriz, esposa de Koldo García, ha revelado que la contrató porque Koldo le pidió "poder tener a la familia en Madrid" y "conciliar" y que cobraba 1.400 euros mensuales. Respecto a la contratación en Emfesa de Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, se ha limitado a señalar que cree que entró en la empresa después de que él dejara Transportes y que no recuerda "haber metido a nadie" en esa compañía.

Ábalos se ha negado a definir a Koldo como "portero de prostíbulo" y le ha presentado como un "trabajador de la seguridad privada". "Ha trabajado con gente que creo que tampoco les interesaría a ninguno vincularlo con ese ámbito (el de la prostitución)", ha avisado, recordando que también lo hizo para algún político de derechas

EL GOBIERNO, "POR ENCIMA" DEL "COLEGUEO" EN EL PARTIDO

Según ha desvelado, cuando todos los departamentos buscaban material sanitario, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, le pidió que actuaran con cuidado porque había "mucha estafa". El entonces resposanble de Transportes, también ha dicho desconocer la visita que Koldo hizo a Illa en el ministerio para ofrecerle que contratara con Soluciones de Gestión y que el exmnistro reveló en el Senado.

"Yo no supe nada de eso, si lo dice Illa me fío y me parece mal que lo hubiera hecho", ha indicado, avisando de que por mucho "colegueo" que hubiera en el partido, el Gobierno "está por encima" y hay que "actuar de otro modo".

En todo caso, ha aprovechado este punto para presumir de que, a diferencia de lo que hicieron otras administraciones Transportes "no adelantó dinero" para los contratos de material sanitario porque se bloqueó el pago hasta que los pedidos llegaran y se hubiera examinado su calidad.

Por ello, se ha declarado "muy contento" porque no se puso en riesgo "dinero público", se garantizó la calidad y se compró material "a un precio a veces tres veces inferior al que pagaron otros. "Ahora resulta que hubo comisiones ¿y dónde no?", ha preguntado Ábalos quien ha apuntado que dedujo la "solvencia" de Soluciones de Gestión porque, a diferencia de otros, "fueron capaces de anticipar el coste de la operación".

COLECCIONISTA DE "DECEPCIONES"

Para Ábalos, todo lo relativo a estos contratos fue "una experiencia de éxito". "Pero de la trastienda de las operaciones de éxito no se conoce nada y de todo esto me estoy enterando ahora", ha respondido a la pregunta de por qué Aldama tenía la oferta para su ministerio cuatro días antes de que se aprobara la orden por la que se permitía contratar al ministerio.

En varias ocasiones ha rechazado ponerse "en plan juez" y "ratificar" la "existencia" de una "trama" que, en todo caso, será "presunta". "No voy a menoscabar el derecho a la defensa de nadie", ha sentenciado Ábalos cuando se le interrogaba sobre Koldo. Tampoco ha entrado en juzgar los signos de enriquecimiento personal de su exasesor, subrayando que eso se produjo después de que ambos dejaran el Ministerio.

Algunos senadores han incidido en si se sentía "decepcionado" con Koldo García: "Decepciones tengo muchas, pero son mías". "He tenido tantas decepciones en los últimos tiempos que parece que estoy coleccionando decepciones", ha dicho en otro momento. Además, en otra parte del interrogatorio cuando se le preguntaba por Koldo ha reconocido que sí hubo "otras cosas" que no le "gustaron", dando a entender que se refería a que en ocasiones hacía ofertas de ayuda. Según ha deslizado, le avisó de que, "a veces la ayuda se malintepreta".