Ábalos promete que los peajes serían un tercio más baratos que los planteados por el PP con anterioridad

"Lo fácil es apuntarse al no, todos queremos no pagar, ¿dónde se ha visto que haya manifestaciones en las que se pida pagar?", ha dicho

Últimas noticias

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado que la tarifa a cobrar a partir de 2024 en todas las autovías del país, en caso de que la propuesta finalmente se apruebe en el Congreso de los Diputados, sería como mínimo "un tercio más barata" que los planteamientos realizados por anteriores Gobiernos del PP.

El vídeo del día Iberdrola recorta un 19,5% su beneficio a marzo, hasta 1.025 millones

Aunque no ha detallado ninguna tarifa, ni su propuesta ni la que presuntamente habría trasladado el PP con anterioridad, el ministro se ha referido a los cálculos que han trascendido a los medios de comunicación durante las últimas semanas, realizados con arreglo a una propuesta de la patronal de las constructoras de 9 céntimos por kilómetro.

"Denuncio la contradicción y la incoherencia de quien acaba de estar en el Gobierno recientemente y haya protagonizado dos intentos para plantear este sistema y ahora te digan que no. Los informes mejor elaborados para implementar el pago por uso en las autovías los ha hecho el Partido Popular. ¿Cómo es posible que habiendo hecho trabajos propios ahora no quieren ni discutir o debatir?", ha señalado Ábalos.

Tras este comentario, el ministro ha admitido que no espera que nadie aplauda una medida en el que se pida pagar. "Lo fácil es apuntarse al no, todos queremos no pagar, ¿dónde se ha visto que haya manifestaciones en las que se pida pagar?, ha añadido, diciendo que "se puede estar de acuerdo o no" pero denunciando "la actitud de algunos para que sea imposible introducir ningún debate político en este país".

AHORA "TODOS LOS ESPAÑOLES PAGAN"

Ábalos ha vuelto a defender la medida explicando que el 40% del tráfico de mercancías internacionales que circulan por España es extranjero y paga por circular "en todas partes salvo aquí", donde son "todos los españoles los que lo pagan, especialmente los que nunca conducen o no pueden conducir ya y lo siguen pagando".

También ha aludido al contexto europeo diciendo que "parece obvio que si el principio comunitario es el que 'quien usa paga', España constituya una excepción", ya que una mayoría de los países europeos tiene tarificadas sus autovías, algunos solo para camiones y otros también para turismos.

No obstante, él mismo ha recordado que ha sido este Gobierno el único que no ha renovado las concesiones de autopistas que iban venciendo, lo que ha provocado que el déficit de conservación de carreteras siga aumentando, ya que en las autopistas es la empresa la que mantiene la vía por medio de los peajes.

"Es inconcebible que España tenga la primera red europea de alta capacidad y singularmente no se pague en la mayoría de las carreteras. Es una contradicción al mismo tiempo que estamos pidiendo fondos para mejorar las infraestructuras", ha argumentado.

Por último, el ministro ha vuelto a resaltar la necesidad de que la aprobación de esta medida resulte del consenso necesario social, económico y político. "El consenso es una condición básica, ya que tendríamos que acometer reforma legal, por lo que se necesita la aprobación del parlamento y, más allá de conseguir mayoría parlamentaria, lo deseable, aunque que no indispensable, es que todos formemos parte de una política de Estado", ha concluido.