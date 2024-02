Ábalos reconoce que su exasesor propuso empresas para los contratos de mascarillas, pero defiende que fue todo legal

Pide no precipitarse tras la detención de Koldo Garcia y recuerda que el caso del hermano de Ayuso fue archivado

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reconocido la participación del que era su asesor Koldo García Izaguirre en la compra de las mascarillas durante la pandemia de la Covid-19, "procurando varias empresas", pero ha defendido que las cosas se hicieron conforme a la legalidad por él mismo se "preocupó mucho".

"Él estuvo mirando también y procurando varias empresas", ha asegurado Ábalos en su intervención en el programa 'Todo es Mentira' de Cuatro en el que participa como colaborador, al ser preguntado por la detención de su exasesor por un supuesto cobro de comisiones en contratos durante la pandemia de Covid-19.

El exministro socialista ha insistido en que durante el proceso él mismo se "preocupó mucho" por que las cosas se hicieran conforme a la legalidad y a los procedimientos, porque "había que tener un cuidado tremendo". Pero reconoce que también hubo partes que él "no contempló en el manejo". "No lo sé, yo voy a creer en la justicia, que se investigue todo lo que se tenga que investigar", ha apostado.

El que fue su asesor, Koldo García, ha sido detenido por la Guardia Civil en una investigación sobre mordidas en contratos de material anticovid para los ministerios de Transportes e Interior, así como para comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

SU ÚLTIMO CONTACTO, UNA LLAMADA HACE 15 DÍAS

Esta mañana, en los pasillos del Congreso, al ser preguntado la detención, el diputado socialista ha dicho no tener más información que la aparecida en la prensa y ha reconocido sentirse "estupefacto" y "muy decepcionado" con García, con el que dice haber perdido relación con el paso de los años.

Una postura que ha mantenido durante su intervención en el programa televisivo, donde ha aclarado que su última conversación con Koldo García fue hace aproximadamente dos semanas y se produjo de manera telefónica.

Al ser preguntado por la información publicada en algunos medios en los que aseguraban que desde Moncloa habían advertido a Ábalos de las actividades en las que estaba implicado García, el exministro ha rebajado esa información matizando que las advertencias suelen llegar con todos los colaboradores porque "siempre hay gente que desconfía" pero que en ningún caso las advertencias fueron sobre estos asuntos.

"SIEMPRE" MOSTRÓ FIDELIDAD

Ábalos ha incidido además en que su exasesor, al que ha calificado como su "asistente personal", "siempre" le demostró "fidelidad" y por tanto confiaba en él. Además, ha remarcado que si hubiese habido alguna "señal importante" habría dejado de confiar en él.

Por ello ha pedido no precipitarse ante la detención del que fuera su asesor y ha recordado como ejemplo el caso de las mascarillas del hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que fue archivado. "No sabemos como va a acabar, no nos precipitemos", ha advertido Ábalos.