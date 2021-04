Ábalos tacha a Cs de "inútil" y "cobarde" y dice que se está generando "un problema de convivencia" en Madrid

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha tachado este martes a Ciudadanos como una formación "inútil" y "cobarde" que ha defraudado y ha alertado sobre un "problema serio de convivencia" en Madrid "porque le han dado carta blanca a la derecha".

"Si hay alguna cosa en política que ha sido más inútil y más cobarde, ha sido esta formación. Qué inutilidad. Qué derroche de confianza y apoyos", ha señalado el ministro sobre el partido liderado por Inés Arrimadas durante un mitin del PSOE en Parla para apoyar la candidatura de Ángel Gabilondo.

En este contexto, Ábalos ha recordado que podían haber gobernado y se ha preguntado "a qué vienen ahora las promesas". "Lo que no han hecho hasta ahora teniendo un gobierno y todos los anteriores, durante décadas, ¿hay alguna posibilidad de creérselo ahora?", ha cuestionado.

Según el secretario de Organización del PSOE, "quieren un gobierno" en Madrid "para confrontar" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y con otras comunidades autónomas. "Son los que más tensionan ahora", ha dicho Ábalos, quien ha resaltado que el "problema de convivencia que había y hay en Cataluña" se está generando "también" en Madrid. "Se dedican a dividir permanentemente, enfrentar y ofender", ha alertado.

Por ello, ha instado a confiar en el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, "para que alguien se preocupe y ocupe de la convivencia". "Va a ser un problema, porque le han dado carta blanca a la derecha", ha insistido el ministro.

"ACOSO" A LOS ADVERSARIOS

Durante el mitin, Ábalos ha reivindicado que Parla "también es Comunidad de Madrid" aunque "a veces parece que no" para el PP regional. "Donde además suele vivir la clase trabajadora parece que no existe, no hay espacio para sus problemas y reivindicaciones", ha subrayado el ministro, quien también ha señalado que se "respira mejor" fuera de la Comunidad "porque no hay la tensión que han generado", con un "nivel de acoso e intimidación que practican y predican a los adversarios".

"España no es Madrid, por más que se empeñe Díaz Ayuso", ha recordado Ábalos, que ha acusado a la presidenta madrileña de presentarse a las elecciones "sin gestión" y "anunciando cosas" en lugar de "rendir cuentas" por lo que ha hecho. "Poco pueden decir de lo que han hecho", ha indicado el dirigente del PSOE, quien también ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de ser "la candidata de la ultraderecha de verdad".