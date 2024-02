Ábalos votará a favor de la amnistía y mantendrá la disciplina de voto del grupo socialista

Considera que el ultimátum del PSOE "no es la forma de enfrentar la estrategia de la derecha"

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El exministro José Luis Ábalos ha asegurado que votará a favor de la Ley de Amnistía cuando se someta a votación en el Congreso de los Diputados y ha discrepado con el PSOE por exigirle que renunciase a su acta de diputado en 24 horas tras el estallido del 'caso Koldo' tras su papel en el partido: "Tampoco soy un militante más".

Lo ha dicho en dos entrevistas de este miércoles en Rac1 y Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press después de que este martes anunciase que mantendrá el escaño y ha optado por pasarse el Grupo Mixto del Congreso, algo que ha reivindicado que hace "por dignidad" y por compromiso político.

"No quiero ser un problema de mayoría en el Congreso para el Gobierno; yo seguiré las orientaciones de voto del Grupo Socialista", ha afirmado el que también fuera secretario de organización socialista.

Respecto al ultimátum del PSOE, ha insistido en que considera que "no es la forma de enfrentar la estrategia de la derecha en este sentido" ya que los tribunales no le ha acusado de nada y no forma parte de ninguna investigación, en sus palabras.

Al preguntársele por si ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que estaban teniendo una comunicación efectiva, si bien no hablan "desde que empezó esta crisis".

"NINGÚN PROBLEMA" EN LA CONTRATACIÓN

Sobre la supuesta trama, Ábalos ha recordado que el Tribunal de Cuentas (TCu) fiscalizó dos veces todas las ayudas de emergencia a raíz de la pandemia: "No hay ningún problema. El problema, en todo caso, es el que está investigando la Audiencia Nacional (AN)", ha dicho en referencia a la contratación.

"Lo que hay es que, presuntamente, un hombre de confianza de mi gabinete pudo haber tenido parte de las comisiones de los intermediarios. O sea, no a costa tampoco del dinero público", ha reivindicado.

KOLDO GARCÍA Y SANTOS CERDÁN

Al preguntársele por su exasesor supuestamente corrupto, Koldo García, Ábalos ha explicado que "los compañeros de Navarra fueron los que lo recomendaron", entre ellos el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En este sentido, ha añadido que su relación con la secretaría de organización socialista "siempre ha sido buena" y ha asegurado que la decepción por el supuesto caso de corrupción es compartida, textualmente.