Abanca seguirá participando en fusiones si encajan en su estrategia

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, ha afirmado que la entidad seguirá siendo activa en fusiones con otras entidades si encuentra opciones que respondan a unos principios estratégicos, que pasan por aportar valor añadido, permitir sinergias de ingresos o costes e incorporar talento al grupo.

"Miraremos lo que tenga y que dé respuesta a nuestra estrategia" ha apuntado durante su intervención en el 'II Observatorio de las Finanzas', organizando por El Español e Invertia.

Según ha recordado, Abanca ha protagonizado seis operaciones corporativas en los últimos seis años, todas ellas en línea con unos principios estratégicos para el banco.

"Esa estrategia nos tiene que dar un valor añadido como entidad, que encontremos sinergias de ingresos o de costes y en definitiva lo que intentamos es incorporar talento a la entidad y que ese talento nos aporte un 'know how' que no teníamos antes. Si responde a esto... Al final lo estamos intentando demostrar anticipando esas operaciones, algunas han sido modestamente transfronterizas pero dentro de la Península Ibérica, anticipando sinergias con costes de consecución menores y dándole al cliente una mayor gama de productos y servicios y de mayor valor añadido", ha explicado Botas.

El consejero delegado de Abanca ha señalado que algunas de las razone a favor de las operaciones de fusión son las grandes inversiones que tiene que hacer el sector bancario en la transición tecnológica, la lucha contra la competencia de las bigtech y la presión regulatoria. "Tenemos el dato, la tecnología, la sostenibilidad, etcétera, y eso implica mayores costes", ha reconocido.

Fruto de las fusiones y del crecimiento orgánico, Botas ha avanzado que Abanca ha registrado en 2021 un crecimiento de clientes por encima del 40% en zonas fuera de Galicia. "2021 ha sido el año de captación de nuevos clientes y, especialmente, fuera de nuestra zona 'core'. Eso implica cierta atractividad de nuestro proyecto (...). Es un dato muy relevante y que vamos a intentar seguir desarrollando", ha señalado.

Según ha afirmado, este año Abanca ha ganado cuota de mercado en las principales líneas de su plan estratégico, con crecimientos de más del 19% en crédito respecto a 2020 y del 13% respecto a 2019 e incrementos de más del 24% en el sector asegurador, duplicando la captación fuera de balance.

En cuanto a la calidad del crédito, el directivo se ha mostrado positivo respecto a la evolución de la morosidad. "Lo que hemos visto hasta la fecha nos da señales en este sentido. Las familias, en general, están menos endeudadas de lo que lo estuvieron en la anterior crisis, la carga financiera hipotecaria se mantiene en un esfuerzo del 30% que parece razonable y las empresas se han endeudado más pero tienen muchísima más liquidez", ha detallado.

En su opinión, los efectos de la próxima subida de tipos serán positivos para la economía si se cumple un escenario moderado central. Desde Abanca pronostican que los tipos de interés de la eurozona seguirán en el entorno del 0% durante 2022 y parte de 2023, mientras que a finales del próximo año subirán hasta niveles de entre el 0,75% y el 1%. "Llevamos más de siete años con tipos negativos y el dinero debe tener un valor", ha defendido el consejero delegado.

Por otro lado, el consejero delegado de Abanca ha puesto en valor la oportunidad de crecimiento de la economía con los fondos europeos, pero ha reclamado una aceleración en la llegada de los mismos. Según sus estimaciones, el 60%-70% de los fondos tendrán apoyo privado de los inversores o de financiación bancaria, lo que permitirá un efecto multiplicador de los 70.000 millones que recibirá España.

ATENCIÓN A LOS MAYORES

En otro orden de cosas, Botas se ha referido al problema de la atención a las personas mayores y ha recordado que Abanca ha tomado medidas como el anticipo de pensiones, la ampliación del horario de caja o el compromiso de mantener las oficinas en las poblaciones donde es la única entidad.

Según ha asegurado, se trata de un problema de digitalización de la sociedad, que afecta a todos los sectores. "El sector bancario ha dado un paso, nosotros lo estamos intentando solventar a través de programas educativos importantes", ha apuntado Botas, quien ha destacado que Abanca ha formado en el último año a más de 350.000 personas en digitalización.