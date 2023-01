Abascal acusa a 'Génova' querer poner un "cordón sanitario" a Vox y de buscar la ruptura del Gobierno de Mañueco

Admite que en este contexto "es dificil" avanzar con el PP para la moción de censura contra Sánchez, pero sigue intentando presentarla

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este jueves a la dirección nacional del PP de querer poner un "nuevo cordón sanitario" contra su partido y de buscar la ruptura del Gobierno que ambas formaciones comparten en Castilla y León y que preside Alfonso Fernández Mañueco.

En declaraciones ante el Tribunal Constitucional donde ha acudido a poner un recurso contra la ley de Memoria Democrática, Abascal se ha pronunciado en estos términos al hilo de la polémica surgida tras el anuncio de medidas antiaborto por parte del vicepresidente de Castilla y León y líder de Vox en esa comunidad, Juan García-Gallardo.

Preguntado sobre si Vox saldrá de ese bipartito si ese protocolo finalmente no se aplica, Abascal ha resaltado que hay "mucha gente interesada" en que ese Gobierno "se rompa" y en que "el acuerdo entre PP y Vox sea imposible".

"No me voy a poner en ninguna hipótesis de ruptura, nuestra voluntad es seguir manteniendo el Gobierno y exigiendo el mantenimiento de los acuerdos. No me voy a poner en esa hipótesis que busca la izquierda y que probablemente busca la dirección nacional del PP", ha deslizado.

NO SE ACOSTUMBRAN A GOBERNAR EN COALICIÓN

A su juicio, el Ejecutivo regional está "atravesando dificultades" y "atravesará más" porque es un Ejecutivo de dos formaciones. "Algunos partidos no están acostumbrados a gobernar en coalición, pero van a tener que aprender poco a poco. Nosotros vamos a ser comprensivos, pero exigentes", ha apostillado.

Abascal ha explicado que no ha hablado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo desde que surgió el desencuentro por las medidas anunciadas por García-Gallardo y ha rehusado opinar sobre el hecho de que los 'populares' hayan tachado de "fantasma" el polémico protocolo sanitario.

Sí ha dicho que si sostiene que esas medidas no se van a aplicar, lo que hace Mañueco es "desautorizar" a la Consejería de Sanidad, que está en manos del PP. "No podemos entender quién se puede oponer a que se den alternativas a las mujeres embarazadas pero, sobre todos, no podemos entender que se llegue a un pacto y no se cumpla", ha dicho.

ESPERA SEGUIR CONFIANDO EN MAÑUECO

Y ha abundado: "Nos cuesta mucho entender con quién estamos pactando, porque yo confío en la seriedad y la palabra del señor Mañueco y espero seguir confiando en ella pero, si no se cumple lo que se ha acordado, en otra ocasión, antes de pactar, con el PP, iremos a pedir el visto bueno de Prisa o de Ferraz porque parece que no tienen autonomía para pactar con Vox".

Preguntado por el riesgo de que la final se produzca esa ruptura, el líder de Vox ha contestado que "los riesgos existen siempre en la vida", pero ha insistido en que su partido quiere el mantenimiento del gobierno en Castilla y León y que no van a "hacer el caldo gordo" los que buscan que se rompa.

En este contexto, Abascal admite que "es difícil" lograr avances con el PP para la presentación de una moción de censura contra Pedro Sánchez, pero ha querido dejar claro que Vox mantiene su intención de registrarla y sigue reuniéndose con "personas relevantes de la política, en el presente y en el pasado", que a su juicio "tienen mucho que decir". "Este Gobierno merece ser retratado junto a todos sus cómplices --ha enfatizado--. No vamos a parar".

EL "CHOLLO" PARA EL PSOE ES EL PP

También ha replicado a las declaraciones del portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, sobre que Vox es "un chollo" para el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha hecho acusando a los 'populares' de haber "entregado" el Tribunal Constitucional al PSOE como hizo antes con otras instituciones y de defender, por ejemplo, que el expresidente andaluz condenado por el caso de los ERE José Antonio Griñán no entre en prisión.

"El PP quiere repartise España con el PSOE aplicando un cordón sanitario a Vox e impidiendo un pacto con nosotros, por lo tanto, no sé quién es el chollo para el PSOE ni quién es el que de verdad tiene voluntad de pactar con el PSOE, pero parece que es el PP", ha dicho.

En cuanto a las declaraciones de dirigentes socialistas instando al PP a romper con Vox en Castilla y León y a la petición de Feijóo de que gobierne la lista más votada. Abascal interpreta esto como "un nuevo cordón sanitario contra vox por parte de la dirección nacional del PP" y también del PSOE.

A su juicio, pedir que la lista más votada gobierne España "es una reflexión que ataca directamente el sistema parlamentario". "Habría que preguntarle si también lo quiere para las comunidades autónomas y los los ayuntamientos", ha añadido, retando a Feijóo a aclarar si "está dispuesto a entregar el poder al PSOE" en aquellos sitios en los que PP y Vox sumen una mayoría alternativa.