Abascal acusa al Gobierno de ocultar la detención de escoltas de Iglesias mientras "organizaba un montaje balístico"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al Gobierno de haber ocultado durante 15 días la detención de dos escoltas de Pablo Iglesias mientras "organizaba un montaje balístico", al tiempo que ha calificado estos hechos como "algunos de los más graves que han ocurrido en nuestra democracia".

Ha calificado, en declaraciones a la prensa previas al acto organizado por Vox con motivo del 1 de Mayo, la detención de dos miembros del personal de seguridad de Pablo Iglesias de "gravísima" y ha indicido en que "durante 15 días, mientras el Gobierno organizaba un montaje balístico, nos ha tenido enterrados y se ha ocultado a la opinión pública la detención de dos miembros de la escolta de Pablo Iglesias".

Además, durante el acto por el Día del Trabajador, ha reiterado que durante la última semana "nos han tenido hablando del lío balístico" cuando el Gobierno "sabía que hace 15 días varios escoltas habían ido a reventar el acto de Vox en Vallecas", celebrado el pasado 7 de abril.

Este hecho exige, según Abascal "una condena muy severa" por parte de medios de comunicación y partidos políticos de "las actividades ilícitas que parece que tienen origen en Galapagar, que han incendiado esta campaña, que han traído la violencia a Madrid".

Además, ha pedido al Gobierno y al Ministerio del Interior que "asuman responsabilidades y que, ante la gravedad de los hechos, devuelvan la voz al pueblo español para votar de una vez por todas".

También ha reclamado que se aclare "hasta qué punto el señor Iglesias está directamente implicado en la violencia" y ha afirmado que ampliará las denuncias contra Pablo Iglesias que ya presentó Vox por lo ocurrido en Vallecas el pasado 7 de abril.

En referencia a una carta para Abascal procedente de Barcelona y que está siendo investigada por la Guardia Civil, ha asegurado que "me he enterado por la prensa y no quiero darle ninguna importancia", aunque desconoce el contenido de la misma. "Ya me lo comunicarán", ha señalado.