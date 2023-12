Abascal acusa a la izquierda de manipular sus palabras para lincharle: "No deseo que cuelguen de los pies a nadie"

Defiende en Italia un "cambio de rumbo en Europa" en defensa de la familia y la patria

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este domingo que no desea a nadie que le cuelguen por los pies y ha acusado a la izquierda "mediática y política" de "manipular" sus palabras para lincharle.

"No deseo que cuelguen de los pies a nadie, ni siquiera a un corrupto y traidor, no se lo deseo a nadie, absolutamente a nadie. Es algo que me produce repugnancia siempre que ha ocurrido en la historia", ha aseverado Abascal en el evento anual de las juventudes de Hermanos de Italia en relación con la polémica que desató una entrevista en la que dijo que "habrá un momento" en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En relación con ello, que ha supuesto que el PSOE haya denunciado a Abascal y su formación en la Fiscalía, el líder de Vox ha advertido de que la izquierda "siempre manipulará" sus palabras, "mentirá" sobre sus intenciones y "ocultará verdades".

"Esta misma semana en España la izquierda mediática y política ha manipulado y ha retorcido mis palabras para hacer una caricatura violenta y para lincharme en la plaza pública", ha añadido al respecto.

Asimismo, ha señalado que deseos como el querer colgar de los pies a alguien son "cosas que les gustan a los que no respetan la vida humana desde la concepción hasta su fin natural" y que "están acostumbrados a evocar lo mismo" contra él en España o contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Italia.

Precisamente, ha sido Meloni quien ha invitado a Abascal a intervenir en este evento, llamado Atreju, en el que el líder de Vox ha abogado por un "cambio de rumbo en Europa" basado en la defensa de la familia y la patria que "hoy están amenazadas" y se enfrentan a "muchos y poderosos enemigos".

"Familia y patria es lo que necesitamos, libertad para proclamarlas y ninguna vergüenza para defenderlas", ha clamado, para subrayar que el cambio que defiende se centra en "un retorno a las ideas fuertes" y "la necesidad de raíces profundas".

En este sentido, ha instado a proteger a las familias porque son "la célula básica de la convivencia" y son "anteriores y superiores a cualquier ideología". Igualmente, ha ensalzado las patrias, las cuales deben ser "defendidas y respetadas porque son la sagrada herencia" que se debe "dejar a los hijos".

Abascal ha llamado así a actuar frente a los "enemigos" que "amenazan" a la familia y la patria" porque "odian la civilización y sus cimientos", así como "al respeto profundo a la libertad y dignidad del ser humano". Ante ello, ha llamado a "volver a creer" y tener "entusiasmo" porque "el futuro no está escrito". "En Italia lo sabéis y lo habéis demostrado, Giorgia y Fratelli lo han demostrado", ha resaltado.