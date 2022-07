Abascal acusa a Sánchez de quitarse la corbata para crear "debates estúpidos" y "ocultar" la inflación a los españoles

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear "debates estúpidos" después de comparecer en Moncloa sin corbata para ahorrar energía y ha criticado que intente "ocultar la inflación que arruina a los españoles" con este tipo de gestos.

"No es que no tenga corbata. Es que no tiene vergüenza quien trata de ocultar la inflación que arruina a los españoles con debates estúpidos", ha afirmado Abascal en un mensaje publicado en la red social Twitter, recogido por Europa Press.

Sánchez ha pedido a los ministros y al resto de responsables públicos que no usen corbata cuando no sea necesario, al entender que es un gesto que contribuye al ahorro energético. También ha pedido a los dirigentes del sector privado que también prescindan de ella en verano si es posible.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha aparecido en la comparecencia para hacer balance del curso político en Moncloa sin corbata, con el objetivo de dar ejemplo de este comportamiento, favoreciendo así un menor uso del aire acondicionado.