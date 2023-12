Abascal acusa a Sánchez de ser "pura apariencia y engaño" y resume la Presidencia de la UE como un "bochorno histórico"

MADRID 20 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de ser "pura apariencia y puro engaño" y ha asegurado que los seis meses de Presidencia española del Consejo de la Unión Europea han sido "un bochorno histórico" carente de "éxitos".

Abascal ha afirmado que el jefe del Ejecutivo ha sido "el primer presidente de turno aplaudido por la banda terrorista Hamás y el primero abucheado por el Parlamento Europeo", subrayando que en los últimos meses "ha pasado de avergonzar a una mayoría de españoles a hacerlo con una mayoría de europeos".

En esta línea, durante su réplica a Sánchez en la comparecencia del presidente en el Congreso para dar cuenta del mandato español del Consejo de la UE, el líder de Vox ha echado en cara al jefe del Ejecutivo "disfrutar un poco" del "aplauso de Hamás" porque "disfruta tanto de que le aplaudan que le da igual que lo haga el mismísimo diablo".

Abascal ha centrado buena parte de su intervención en recriminar a Sánchez no haber hecho referencia al "fundamentalismo islámico" durante su balance, no haber comparecido en el Parlamento Europeo para presentar el programa de su Presidencia, no haber preparado satisfactoriamente los Consejos Europeos, su política energética o las relaciones con Marruecos y Argelia, entre otros asuntos. Pero "éxitos, ninguno", ha subrayado el líder de Vox.

