Abascal afea al "autócrata" Sánchez sus "cheques en blanco" a los independentistas para aferrarse al cargo

Insiste a Feijóo en que Vox no es el "enemigo" y le pide que se respeten los pactos de gobierno en CCAA y ayuntamientos

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tildado de "autócrata" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y le ha afeado su "nivel de desvergüenza" y sus cheques en blanco a los independentistas con tal de seguir "un ratito más" en el poder, al tiempo que ha advertido a sus socios catalanes y vascos de que sus promesas no son más que "cheques en blanco" y que nunca conseguirán sus anheladas repúblicas.

En su intervención durante la sesión de investidura del líder del PP Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro que cuenta con el respaldo de su partido pero también ha pedido a este que se respeten los pactos de gobierno autonómicos y municipales alcanzados por ambas formaciones.

Abascal ha defendido que Sánchez va a tener que responder "tarde o temprano por cada uno de los cheques sin fondos que ha entregado a los enemigos de España para permanecer en el poder" y ha subrayado que el presidente "pasará a la historia por tratar de deslegitimar a nuestros tribunales, a nuestras leyes, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Y, después de recordarle que tras el "golpe separatista de 2017 acudió a un hospital a visitar a alguno de los policías gravemente heridos por los golpistas", le ha preguntado si ahora lo haría de nuevo o les diría que sus heridas "son fruto de un conflicto político y que sus agresores deben ser amnistiados".

"Ninguna de sus maquinaciones nos resulta ya ni novedosa ni desconocida", ha afirmado, reconociendo que "aunque muchos han intentado retorcer las leyes a su antojo", nadie ha llegado "a tal límite de desvergüenza". "En eso hay que reconocer que usted tiene un gigantesco liderazgo", ha subrayado, aprovechando para echarle en cara la Ley del 'sí es sí' y las excarcelaciones de violadores que ha provocado.

También ha acusado al presidente en funciones de ser "líder de la ruina de España", algo que ha atribuido a que cuenta con "el Gobierno más caro de la historia" y por tanto es líder "en gastar más para rellenar el bolsillo de los suyos mientras los españoles tienen cada vez menos".

SÁNCHEZ, UNA CALAMIDAD PARA ESPAÑA

En opinión de Abascal, Sánchez "no ha sido un presidente para España, ha sido una auténtica calamidad" y pese a haber perdido se empeña en seguir en la Moncloa y ofrecer la sede del Gobierno para que desde ella "se perpetre el próximo golpe a la legalidad constitucional".

Pero "no funcionará", ha advertido al presidente, subrayando que lo único que conseguirá será causar "un gravísimo daño a las instituciones, a la soberanía, a la economía de las familias y a nuestra imagen internacional".

"Es posible que incluso usted consiga aguantar un ratito más en ese sillón, pero tenga la convicción de que su legado de ruina, de inseguridad y de ruptura de la convivencia no tardará mucho en convertirse en un problema y en un horroroso recuerdo de una época oscura en la que un autócrata quiso destruir para su propio beneficio el edificio que compartimos más de 40 millones de españoles", ha rematado.

ADVERTENCIA A LOS INDEPENDENTISTAS

El líder de Vox también ha querido mandar un mensaje en su intervención a "separatistas, españoles renegados, comunistas, más o menos disfrazados y demás cómplices del señor Sánchez". A todos ellos les ha advertido de que están disfrutando de un "espejismo" que "no es real".

"Yo sé que ahora están ustedes muy ufanos, muy satisfechos, chantajeando a España, porque un político sin escrúpulos se la quiere entregar a cambio de un sillón y que se sienten protagonistas" porque un "personaje ridículo que vive fugado en Waterloo", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont, "presume de poner y quitar presidentes".

"Ahora creen ustedes que las tornas han cambiado y que la aritmética parlamentaria les da una nueva oportunidad para sus aventuras ilegales", pero les ha prevenido de que "sus últimos objetivos, sus repúblicas soñadas, no llegarán jamás".

"El cheque que les va a entregar el señor Sánchez no tiene fondos", ha remarcado, insistiendo que en "ni siquiera con ese aliado en la Moncloa van a ser capaces de destruir nuestra nación". Además, les ha pedido que "desistan de forzar las estructuras políticas para dedicarlas a seguir promoviendo el enfrentamiento entre los españoles", "respeten las leyes como las respetamos todos" y que respeten la Constitución".

CRÍTICAS AL PP

Por otra parte, el líder de Vox ha aprovechado también para enviar algunos recados a Feijóo y afearle que la situación actual es responsabilidad en buena medida del PP. Así, ha reprochado la "obsesión" de los 'populares' con "no depender de Vox" lo que, según él, antes de las elecciones del 23J "les llevó a cometer el gravísimo error de alimentar y tolerar una campaña de demonización" de su partido que "venía impulsada desde la izquierda".

"Les dijimos con rotundidad que la victoria no estaba hecha y que nosotros no éramos el adversario" pero "se dejaron llevar por una campaña desastrosa", ha valorado, insistiendo en que Vox no es "el enemigo" sino Sánchez y sus aliados.

PIDE A FEIJÓO QUE SE ALEJE DE QUIENES DESPRECIAN A VOX

Abascal ha pedido expresamente a Feijóo que que "tome distancia definitiva e inequívoca con todos aquellos que todavía hoy desde sus filas siguen despreciando a los 3 millones de españoles" que votaron por Vox, recordándole que ambas formaciones van a gobernar juntas en varias comunidades autónomas y ayuntamientos.

"No es lógico, ni comprensible, ni aceptable que desde el mismo partido se ataque a los gobiernos de coalición", ha defendido, al tiempo que ha valorado que el PP está en la misma "disyuntiva" que los 'populares europeos': "Llegar a acuerdos con los socios de Vox o colaborar con el cordón totalitario de socialistas y extremistas". "En Suecia y en Italia y en otros muchos sitios han entendido que era necesario el camino de la colaboración, respetando las diferencias entre nosotros", ha destacado.

En su opinión, si de algo debe servir la investidura es para ratificar esos acuerdos y para sellar un compromiso de trabajar juntos "para detener cada paso que amenace el separatismo golpista a través de su cómplice en la Moncloa".

"Debemos dar esperanza a todos los españoles que quieren ver con claridad una alternativa de gobierno que tenga el compromiso de recuperar las instituciones y de defender la Constitución", ha sostenido el líder de Vox.

DEFENSA FIRME DE LA CONSTITUCIÓN

Así las cosas, ha reclamado a Feijóo "firmeza extraordinaria" en todo lo relativo a la Constitución y al encaje territorial, tras reclamarle que exija al presidente andaluz, Juanma Moreno, que rectifique sus palabras avalando la postura del lehendakari, Íñigo Urkullu, sosteniendo que cabe "una interpretación flexible de la Constitución sobre la cuestión territorial sin necesidad de modificarla para avanzar en el carácter plurinacional del Estado y en la bilateralidad".

Esto no es sino una "ruptura de la soberanía", ha denunciado, defendiendo que "no es verdad que exista una puerta de atrás de la Constitución para reducir España a un engendro plurinacional". "La solución al desafío separatista no pasa por la adecuación a las aspiraciones ilegítimas o a construcciones creativas o a eufemismos políticos", ha defendido.

"Da igual cómo lo disfracen, no puede haber puerta de atrás en la Constitución para socavar el fundamento de la Constitución misma y si lo hiciesen habrían recorrido el último tramo para liquidar el Estado derecho y los españoles no vamos a permitirlo", ha advertido Abascal, reclamando a Feijóo que deje claro que "no existe bajo ningún concepto la tentación de un nuevo encaje territorial, de un Estado compuesto, de una España multinivel o cualquier otra ocurrencia que limite o que cercene la soberanía nacional del pueblo español".