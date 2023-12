Abascal afea a Feijóo que le condene por lo de Sánchez cuando Vox no se sumó al "linchamiento" por su foto con Dorado

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha echado en cara este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la condena a sus declaraciones sobre "colgar por los pies" a Pedro Sánchez cuando él, a pesar de las "exigencias", nunca se sumó al "linchamiento" por la fotografía del 'popular' PP con Marcial Dorado, condenado por narcotráfico.

En el debate de la toma en consideración de la ley de amnistía a los implicados en el 'procés', Abascal ha dedicado buena parte de su intervención a recriminar a Feijóo la postura del PP en la polémica surgida por sus declaraciones al diario argentino 'Clarín'. Los 'populares' han condenado las palabras de Abascal, lo que ha causado malestar en el seno de Vox porque, a su juicio, el PP se "arruga" ante el PSOE.

"¿Sabe cuántas veces me han exigido en directo, en televisión, que condene una foto suya con una persona por la que de manera injusta le querían relacionar a usted con el narcotráfico y yo nunca me he sumado y nunca me sumaré en el futuro a esos linchamientos?", le ha preguntado Abascal a Feijóo durante el pleno.

Además, ha dicho al líder 'popular' que el hecho de que condene sus declaraciones "demuestra" que Vox es "necesario" para "condenar el simulacro de oposición" que, a su juicio, hace el PP. Dicho eso, ha justificado que sus palabras sobre Sánchez eran una "expresión coloquial".

