Abascal afea al PP que proteste "ahora" por las concentraciones en apoyo a los presos de ETA: "Los permitió" con Rajoy

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afeado este lunes que el Partido Popular proteste "ahora" por las concentraciones en apoyo a los presos de ETA en el País Vasco y Navarra cuando, en su opinión, "los permitió" durante las legislaturas del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

"Ahora protesta también el PP, pero los permitió durante las legislaturas que gobernó Rajoy", ha criticado Abascal en una entrevista en El Toro TV, recogida por Europa Press, en la que ha hablado de un "fallo multiorgánico y de Estado" al no prohibirse la celebración de este tipo de homenajes. "Han fallado los políticos con legislaciones débiles, han fallado en ocasiones los jueces y se ha permitido en España, de manera sistemática, el permanente homenaje y recibimiento a los asesinos, a los terroristas y peores criminales de nuestro país", ha asegurado.

Asimismo, Abascal ha defendido que aquellos "que han ejercido el terrorismo" y no han condenado actos terroristas ni han colaborado en los crímenes sin resolver "no pueden formar un movimiento político" y deben "ser ilegalizados". "Hay quien dice que ETA ya no existe, pero allí (País Vasco) no ha vuelto la libertad. El miedo permanece", ha dicho el líder de Vox, que ha reiterado que el "fanatismo tiene más poder porque se le ha legitimado y está en las instituciones".

Por otra parte, Abascal ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez actúe contra "aquellos que levantan un país" y crean empleo, como el sector agrícola y ganadero o el automovilístico, y ha mostrado su rechazo a la reforma laboral porque "no protege a los trabajadores" sino a los "sindicatos de clase y de la corrupción".

Preguntado sobre la sexta ola de coronavirus, Abascal ha criticado que se "aterra a la población" y no se dicen "los datos importantes" como las hospitalizaciones y camas de UCI. "No estamos en la situación de marzo de 2020. La nueva variante no se puede tratar como el ébola", ha avisado el líder de Vox, que también ha reclamado recuperar "la normalidad" y devolver "la libertad" a la ciudadanía.

Así, ha señalado que los gobiernos autonómicos han "utilizado un fraude de ley" para imponer el pasaporte covid y "hacer la vida imposible" a las personas que, en el "ejercicio de su libertad, no se han vacunado y encuentran impedimentos". "Me parece muy penoso como todo esto ha acabado no ya en un enfrentamiento político, sino en uno social, en discusiones de amigos y familias, como habían hecho los separatistas en 2017", ha apostillado, en referencia al 'procés' catalán.