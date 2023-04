Abascal afirma que el PSOE "se ha convertido en una lacra" y es una "condena" para Extremadura y los españoles "leales"

BADAJOZ, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reafirmado en la noche de este viernes en Badajoz que el PSOE que "se ha convertido en una lacra" y es "una condena" para Extremadura y todos los españoles "leales", así como en una "peste para la prosperidad, para las libertades" y "para la unidad nacional".

"Absolutamente para todo. ¿Qué ha pasado en estos cuatro años con la unidad nacional? Lo que sabemos es que es más difícil estudiar español en Cataluña y que acaban de apoyar al separatismo vasco también para que allí tampoco se pueda estudiar", ha señalado Abascal, quien ha lamentado que han sacado de la cárcel "a los que dieron un golpe de estado en Cataluña, a los que quisieron robarnos y robaros también a los extremeños una parte preciosa e irrenunciable del territorio nacional como es Cataluña y que a todos nos pertenece".

También ha hecho hincapié en que, "a esos que dieron un golpe de estado", "en cuanto han llegado para aprobar unos presupuestos los han puesto de patitas en la calle y de paso no solo a los golpistas, a los malversadores, para que así el presidente del Partido Socialista tampoco tenga que entrar en prisión".

En su visita a Badajoz en el marco del programa 'España decide' y ante unas 1.300 personas en el auditorio Ricardo Carapeto, Santiago Abascal se ha referido a algo "muy importante" para él como español y como vasco que siente Extremadura como "propia" y tiene la "convicción" de que también su tierra vasca pertenece a todos los españoles sin distinción, tras lo que ha remarcado que la "lealtad" de Extremadura y los extremeños al proyecto común de España "es algo muy valioso", pero que "no ha sido premiado", porque "esa lealtad ha sido castigada durante 40 años".

"Y eso es muy peligroso y ha sido castigada la lealtad de Extremadura, mientras eran premiados los políticos, los dirigentes, y los cabecillas traidores, separatistas y desleales en otros lugares de España", según Abascal, que se ha referido a los 40 años de autonomía en la región al preguntarse "qué celebran".

Una pregunta a la que ha replicado que "celebran que han convertido la autonomía en una empresa de colocación para sus amigos" y que "aquí hay toda una administración al servicio de los partidos y dirigida por los partidos".

LO ESENCIAL "HA IDO A PEOR"

Eso celebran, ha continuado, para citar la situación del campo extremeño, la de ganaderos, agricultores, los toros o la caza y que "todo aquello que era esencial para Extremadura ha ido a peor y por supuesto a nivel nacional también", ante lo que ha citado el "padecimiento" del pequeño comercio o "cada vez más impuestos" y que "da igual quien llegue porque llegan los que van a bajar los impuestos y lo suben", como también cuestiona si celebran la llegada del tren, o las "promesas" de viviendas de Pedro Sánchez a seis meses de las elecciones.

Sobre esto último, ha añadido que en cuatro años "no han movido un dedo", que han "condenado" a los jóvenes a no poder echar raíces donde nacieron y siguen sus padres y abuelos y "ahora" salen a seis meses de las elecciones con un plan de vivienda "con las mismas promesas socialistas de siempre" y las "mismas mentiras" que perpetra, ha aseverado de Sánchez, quien dijo hace cuatro años que no pactaría con comunistas y separatistas hasta el viernes que acabaron la campaña electoral, y el lunes ya estaba pactando con ellos.

En otro momento de su intervención, el dirigente nacional de Vox ha afeado que acaban de aprobar en el Congreso la prohibición a los españoles de poder explorar y explorar los recursos naturales y energéticos, y ha preguntado qué han hecho con las libertades porque "hay ofendiditos por todas partes", a la par que ha señalado sobre la Agenda 2030 que supone la pérdida de soberanía del país.

Respecto a educación y políticas de género, ha remarcado que "de repente" entran en los colegios "unos señoros" que dicen a los profesores que salgan y se quedan en las clases "a decirle cosas que los niños no debían conocer".

Algo que, según ha dicho, "está pasando en todas partes porque en el Consejo de Ministros se sientan unos psicópatas y especialmente unas señoras muy peligrosas que están obsesionadas con estas cosas y que parece que no tienen nada mejor que hacer que ir a los colegios a enseñar porquería a los niños y a robarles su inocencia", ha subrayado.

ANDALUCÍA, CASTILLA Y LEÓN Y EXTREMADURA

Según ha reafirmado, "Vox hizo historia cuando apareció y logró expulsar a los socialistas después de 40 años en Andalucía ante la impotencia de los que lo habían intentado antes y hoy estamos aquí para eso", ha continuado Abascal su intervención, "para echar a los socialistas" y de todas las instituciones y condenarles "a la más larga oposición posible", así como para "cambiar todas sus políticas", "derribar todas las locuras que han construido" y "reconstruir" todo aquello que tenía "sentido común".

Santiago Abascal ha expuesto también que la "prioridad" no es echar a los presidentes extremeño, Guillermo Fernández Vara, y el del Gobierno Pedro Sánchez, sino cambiar todo lo que han hecho, a tenor de lo cual ha expuesto que a Vox le gustaría tener mayoría absoluta pero no son "tan soberbios como para pensar que eso vaya a llegar pronto", mientras la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, ha dicho "muy irritada que Vox nada" y pone una serie de líneas rojas que "son rojísimas porque esas líneas son socialistas".

En este sentido y en otro momento de su intervención ha citado el Gobierno de Castilla y León, donde PP y Vox han llegado a un acuerdo que "podría ser mejor", "más satisfactorio" y que tilda de "aceptable", a la vez que ha ahondado en que las líneas rojas de la formación que preside pasan por "la verdad".

CANDIDATOS A LA JUNTA Y A LA ALCALDÍA

En el acto también han tomado la palabra el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Ángel Pelayo, quien se ha opuesto al derribo de la presa de Valdecaballeros y ha afeado que Vox fuese excluido de la celebración del 40º aniversario del Estatuto de Extremadura, a tenor de lo cual se ha preguntado si hay algo que celebrar, y se ha referido a datos tales como que Extremadura registra las tasas de pobreza más altas de España o vuelve a ser la región con más paro del país.

Al mismo tiempo, ha tildado de "necesario" sacar al socialismo del gobierno de Extremadura y el de España, y que mientras el PP es la "alternancia" Vox es la "alternativa". "Vamos a entrar en la Junta de Extremadura y vamos a gobernar", ha agregado, junto con que tienen "un plan para los extremeños" y "el plan de Vox para mejorar la vida de los extremeños se resume en tres puntos fundamentales, defensa del campo, protección de lo nuestro y de los nuestros y vertebración del territorio.

Por su parte, el candidato de Vox a la Alcaldía de Badajoz, Marcelo Amarilla, ha abogado por reducir el gasto político "superfluo" y ha lanzado propuestas tales como eliminar la partida de cooperación internacional del ayuntamiento o incrementar la plantilla de la Policía Local.