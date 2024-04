Abascal alerta de la inmigración ilegal, "amenaza para la seguridad nacional", y del "efecto llamada" de la RGI

IRÚN (GUIPÚZCOA), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha alertado de que la inmigración ilegal es "una amenaza para la seguridad nacional" y ha advertido del "efecto llamada" que suponen "la RGI y las ayudas sociales". Además, ha afirmado que su partido llevará este tema al Parlamento vasco para "representar a los vascos que están preocupados con este asunto".

Abascal ha realizado estas afirmaciones en la localidad guipuzcoana de Irún antes de participar junto a la candidata a Lehendakari, Amaia Martínez, y el cabeza de lista por Guipúzcoa, Andrés Paramio, en una comida con afiliados y simpatizantes.

Según ha señalado, este domingo han conocido por informaciones periodísticas que "el Departamento de Seguridad Nacional del Palacio de la Moncloa, el departamento que en materia de seguridad nacional asesora al presidente del Gobierno, ha emitido un informe, que ya ha sido aprobado, según el cual la inmigración ilegal es la tercera amenaza para la seguridad nacional".

A su juicio, es algo "verdaderamente curioso" porque, tal y como ha recordado, Vox "había intentado en el Congreso de los Diputados que la inmigración ilegal fuese considerada precisamente como un riesgo, como una amenaza para la seguridad nacional en España" y, sin embargo, "todos los partidos se habían opuesto a que eso ocurriera así".

Abascal, de este modo, se ha felicitado por que "hoy los expertos en seguridad nacional están diciendo al presidente del Gobierno que esa amenaza existe".

El presidente de Vox ha resaltado que "hoy la inmigración ilegal, desgraciadamente, está ligada al aumento de algunas amenazas para nuestra sociedad", así como "al aumento de la amenaza yihadista" y también "está relacionada por desgracia con la inseguridad en las calles".

"Sabemos que en Guipúzcoa, en solo un año, las violaciones han aumentado en un 200%, se han multiplicado por cuatro, sabemos lo que está pasando y lo sabe la sociedad vasca, saben que es verdad a pesar de que solo Vox introduce este asunto en el debate político", ha sostenido.

Tras asegurar que la RGI, las ayudas sociales, "están sufriendo un efecto llamada para la inmigración ilegal", Abascal ha afirmado que "existen manuales en árabe, en urdu, que circulan por ahí, en las redes sociales, en Youtube, que hace que mucha gente esté intentando vivir de este fraude".

Así, ha señalado que Vox se va a oponer a ello y va a llevar este tema al Parlamento vasco para "representar a los vascos que están preocupados con este asunto".

ATHLETIC

Por otro lado, preguntado por la victoria del Athletic de Bilbao en la Copa del Rey, Santiago Abascal ha considerado que "hay que separar la política y el deporte y, desgraciadamente, eso no siempre ocurre".

En ese sentido, ha felicitado a la afición rojiblanca "que ha logrado la victoria en esta ocasión", pero sobre todo ha querido felicitar a los aficionados que "se comportan de manera pacífica, que no llevan la violencia en las calles y que respetan los símbolos de todos".

"Desgraciadamente eso no siempre es así, una minoría trata de empañar este tipo de celebraciones y por eso a mí me parece muy importante separar la política y el deporte y que el deporte sea siempre algo limpio y que no sirva para promover el odio como ocurre en algunos casos", ha concluido.