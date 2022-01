Abascal alerta de que "Vox es la alternativa ante los enemigos del pueblo"

LEÓN, 20 (EUROPA PRESS)

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha alertado de que su formación "es la alternativa ante los enemigos del pueblo, aquellos que han traicionado a la sociedad española".

Así se ha referido este jueves durante un acto celebrado en la Plaza de San Marcelo frente a Botines, donde ha arropado al candidato autonómico de la formación, Juan García Gallardo, y en el que han estado los miembros de la lista por León.

Abascal ha avisado que "se enfrentan a enemigos muy poderosos", pero ha puesto de manifiesto que el 13F "con un resultado poderoso se va a poder cambiar la situación de forma radical".

Asimismo, ha bromeado con el lema de campaña del candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, --Mañueco 2022-- que "al igual que Alberto Núñez Feijóo no aparece el PP porque se avergüenzan del propio PP".

Situación que le ha llevado a asegurar que "a Vox también le da vergüenza, una formación política que se limita a esperar el desgaste del PSOE" y ha añadido que "se quiere un cambio de rumbo, que es lo que les diferencia del PP y el PSOE".

También ha remarcado que León "es una víctima más del Estado de las Autonomías, creando 17 centralismos" y ha reconocido que él mismo sabe que "Álava no es igual que Guipúzcoa y León tampoco es Valladolid".

Si bien, no ha querido "alimentar el discurso de ruptura, sino la pluralidad de la España que nos ha hecho grandes" y ha destacado "el modelo de Vox que defiende las provincias como elemento de cercanía para los ciudadanos".

Algo que ha afectado a Castilla y León porque "tanto el PP como el PSOE han hecho lo mismo para llegar al Gobierno de España, con cesiones al separatismo catalán y vasco, a costa de empobrecer más a esta tierra".

El líder de Vox ha indicado que "León ha sido leal con España, pero esa lealtad se ha castigado" y ha reclamado que "no hay que hacer un Teruel Existe aquí para que luego apoye a Pedro Sánchez y gobierne con Bildu, los comunistas y el golpismo separatista".

En este sentido, ha avisado al PP y a Alfonso Fernández Mañueco que "no serán muleta de nadie" y ha incidido que Vox "no dará sus votos gratis", más cuando se asiste "a una pelea falsa entre PP y PSOE que es de pega, porque piensan lo mismo y lo demuestran votando lo mismo en el Congreso o en Europa".

Por último, ha demandado que "el frente popular en contra de los socialistas y los comunistas deben ponerse de acuerdo para un cambio de rumbo y una alternativa de la mano de Vox".

MISIÓN HISTÓRICA

El candidato de Vox a la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha indicado que Vox "tiene una misión histórica de revertir el desmantelamiento del sector primario" y ha enfatizado que "no se va a soportar más ataques a la ganadería ni el turismo".

Asimismo, ha defendido, al igual que Abascal, que "el sistema autonómico ha fracasado creando ciudadanos de primera y segunda" y ha criticado que "el PP y el PSOE ahora nos piden tiempo".

García Gallardo se ha cuestionado "tiempo para qué, para seguir aguantando las traiciones, como la de José Luis Rodríguez Zapatero que os arruinó para darle el dinero a los separatistas".

Asimismo, ha explicado que no se resigna "a que los mayores tengan que ver como vuestros hijos se marchan fuera para prosperas", cuando todo aquel que quiera hacerlo en su tierra "debería tener la oportunidad".

"No tenéis la culpa, han sido los políticos los que os han enseñado la puerta, los que han seguido culpándoos", ha reiterado, al tiempo que ha puesto de manifiesto que "era mejor gastar 80 millones en hacer las Cortes que en mejoraros la vida".

"No os abandonaremos, no les regalaremos los votos al PP porque este partido ha venido a ser la alternativa y no la muleta de nadie", ha añadido.