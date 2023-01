Abascal anuncia su asistencia y apoyo de Vox a la concentración contra Sánchez del día 21 en Madrid

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, acudirá a la concentración convocada por 36 asociaciones el próximo día 21 en Madrid en defensa de la Constitución, la democracia y en contra del Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez.

"Acudiremos y apoyamos", ha garantizado Abascal en declaraciones a los medios ante el Tribunal Constitucional --donde Vox ha presentado un recurso contra la Ley de Memoria Democrática-- respecto a la protesta que se celebrará en la plaza de Cibeles bajo el lema 'Por España, la democracia y la Constitución'.

Abascal no ha querido sin embargo animar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a secundar también la concentración. "Yo no hago la agenda del señor Feijóo y no voy a hacer ningún reproche sobre su agenda y las manifestaciones a las que tiene que ir o no ir", ha apuntado.

El líder de Vox se ha mostrado "encantado" de que esta protesta sea apoyada por "el mayor número de españoles" posible, pero ha rechazado comentar la "agenda" del líder de los 'populares' porque no es de su "competencia".

Este jueves, el PP dejó en el aire su participación en la manifestación y explicó que antes de tomar una decisión quiere leer el manifiesto con el que se convoca y el formato previsto.

El movimiento cívico que está detrás de esta convocatoria lo forman asociaciones como Foro España Cívica, Unión 78, Libres e Iguales, Foro Libetad y Alternativa, Neos, Convivencia Cívica Catalana, S'ha Acabat, Dignidad y Justicia, Diálogos en Libertad o la Asociación por la Tolerancia, entre otras.