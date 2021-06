Abascal anuncia su recurso contra indultos y acciones contra la "traición y corrupción" de Sánchez

Más de un centenar de personas arropan a Abascal en un acto político frente al Supremo al grito de "viva España" y "viva Cataluña"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, acompañado de la plana mayor de su partido y arropado por más de un centenar de personas que portaban banderas de España y pancartas contra los indultos a los condenados por el 'procés', ha anunciado este jueves a las puertas del Tribual Supremo toda una serie de acciones jurídicas -que no ha concretado-- para responder a lo que ha denominado la "traición y corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Junto a Abascal, que ha sido el único en intervenir, se encontraban otros primeros espadas del partido como Javier Ortega Smith, Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros, Marta Castro, Ignacio Garriga, Juan Cremades y Jorge Buxadé.

Fuentes del partido han señalado al término del acto que hacia el mediodía de este jueves se ha presentado el anuncio de recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en contra de la concesión de los indultos. Lo presenta Vox como partido al considerarse legitimado al haber actuado como acusación popular en la causa que se tramitó y juzgó en el alto tribunal contra los líderes independentistas, han señalado las mismas fuentes.

En cuanto a Abascal, arropado por más de un centenar de personas al grito de "viva España" , "viva Cataluña", y "sólo queda Vox", el líder de la formación ha recordado que siempre han estado a la altura de las circunstancias y que ahora volverán a estarlo "frente al mayor acto de corrupción" cometido por el Gobierno en lo que ha calificado de "intento de arrebatarnos nuestra patria".

Ha recordado que Vox también acudió ante la justicia ya en 2014 contra el entonces presidente Mariano Rajoy por su "inacción" frente a Cataluña y que ahora lo hará contra Sánchez, que ha pasado de comprometerse a combatir el "golpe separatista" a engañar a los españoles mediante la "compra de voluntades" de los independentistas para mantenerse en el poder. Lo ocurrido con los indultos, a juicio de Abascal, ha supuesto "un espaldarazo a los separatistas y una puñalada por la espalda a los españoles y a ese puñado de jueces valientes" que actuaron en esta causa, y a los que ahora se ningunea.

"Pasar salir de la situación es el único camino que se puede recorrer imperio de la ley", ha añadido, para referirse posteriormente a la "ilegalización de partidos golpistas y la suspensión autonomía hasta que pueda restablecerse el orden constitucional".

Ha añadido que los indultos son gravísimos porque, entre otras cuestiones, "no fueron solicitados, no hubo petición de perdon al pueblo español y no hay propósito de enmienda". "Si ellos dicen que lo volverán a hacer nosotros también lo volveremos a hacer, les sentaremos en el banquillo si vuelven a atacar al orden constitucional", ha concluido