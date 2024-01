Abascal asegura que no hay "insulto mayor" que el de "Feijóo y Génova 13" para que Vox no opte a la Xunta

Califica de "anomalía" que Galicia sea la única comunidad donde su partido carece de representación y confía en sacarse esa "espinita"

PONTEVEDRA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que no hay "en toda Europa un partido que le diga a otro que no se presente a las elecciones" tras instar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su formación a no presentarse para no poner en riesgo la mayoría del PP.

"No puede haber un insulto mayor", le ha recriminado Abascal, argumentando que "Feijóo y Génova 13 en lugar de dar las gracias" a su partido por el apoyo en su investidura, se dedica a insultarlo.

A su llegada a Pontevedra, donde ha clausurado el acto de presentación de la candidatura en las cuatro provincias, Abascal ha sostenido que "Vox no solo tiene el derecho, sino el deber de presentarse porque lo que Vox defiende solo lo defiende Vox en solitario" frente al PP, "acomodado en una mayoría absoluta que solo se dedica a aplicar las políticas de la izquierda en muchos aspectos".

Durante su intervención, Santiago Abascal ha reivindicado que los votantes de Vox "son tan gallegos" como los del PP "y tienen derecho a estar representados y no al voto del miedo y al voto útil" ni a estar "secuestrados" por las políticas que aplica el PP en Galicia.

Además, ha responsabilizado a Feijóo de "la campaña de demonización contra Vox aderezada con el blanqueamiento de Pedro Sánchez, que logró que este sujeto se quedase en el poder" tras las pasadas elecciones generales del 23 de julio.

"Ahora en Galicia vuelve a suceder lo mismo y en vez de hacer políticas contrarias a la izquierda y al separatismo, están preocupados por Vox", ha señalado Santiago Abascal, que ha advertido que "los escaños se están jugando entre Bloque, PSOE y Vox, pero Feijóo sigue haciendo experimentos y jugando con fuego", ha advertido, apelando a su "responsabilidad". "Lo que no haremos es meter la cabeza en la tierra ni suicidarnos voluntariamente, como piensan en Génova 13", ha añadido el presidente de Vox.

"ESPINITA CLAVADA"

Así, Santiago Abascal ha insistido en "convencer" de la importancia del "voto valiente, no cautivo ni resignado" que representa su partido para quitarse la "espinita clavada" que supone que el Parlamento de Galicia sea el único en España donde carece de representación. "Es una anomalía que tenemos que resolver" ha afirmado el presidente de Vox.

Precisamente, Abascal ha reivindicado la representación parlamentaria lograda en País Vasco, Cataluña y otras regiones, y especialmente el papel de su partido en los gobiernos en coalición de Valencia, Murcia o Castilla-León gracias a que "el PP en muchas regiones está actuando con responsabilidad" frente a "Feijóo y Génova 13".

El líder de los populares --a quien se ha referido como "ese señor que dejó esta región para ir al mentidero de la Villa y tuvo un mal resultado para España"-- y Pedro Sánchez --del que ha afirmado que "solo le importa su trasero, por eso miente y engaña sin ningún escrúpulo"-- han sido los únicos políticos a los que se ha referido Santiago Abascal, que no ha citado a ninguno de los aspirantes a la presidencia de la Xunta de ninguno de los partidos.

OPOSICIÓN

A Feijóo le ha reprochado que "así no se puede hacer oposición". En este sentido, le ha afeado que convoque "manifestaciones cada fin de semana denunciando un golpe" a la Constitución y, después, "llegue a un acuerdo para reformar esa misma Constitución con los que están dando el golpe".

En ese sentido, Santiago Abascal ha concluido que, a diferencia de Feijóo, que "sale al auxilio de Sánchez cada dos por tres", con el pacto para la reforma constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, "solo queda Vox", una afirmación que sostiene "con orgullo y tristeza".

"Si Vox no está, ¿quién va a decir que los partidos separatistas deberían ser ilegales?", ha preguntado Abascal, calificándolos como "enemigos de la patria". Por ello, ha asegurado que "el PSOE tenía que estar de rodillas pidiendo perdón a los españoles por la traición", argumentando que "el interés de España está en manos de aquellos que quieren que le vaya mal".

"DISTANCIA INFINITA" CON EL GOBIERNO

Por el contrario, Santiago Abascal ha insistido en que su formación va a "mantener la distancia infinita con el Gobierno" y que "para echar a Pedro Sánchez hay que ser valientes y decir que no a todo", incluyendo que se retire el término "disminuidos" de la Constitución.

"A nosotros el cambio de término nos parece bien, pero no las prisas", ha justificado el presidente de Vox, que ha afirmado que una propuesta "con apariencia de justicia" como la que finalmente se ha aprobado "por el PP, el PSOE y Bildu", lo que conlleva es que "puede haber desigualdad en el trato a hombres y mujeres".

En su primer acto en Pontevedra, el líder de Vox ha estado acompañado por el vicepresidente provincial, Manuel Torres, y al aspirante a la presidencia de la Xunta y cabeza de lista por Pontevedra, Álvaro Díaz-Mella, que ha presentado a los candidatos de A Coruña, Ourense y Lugo, Manuel Fuentes, María Jesús Fernández y Sonia Teijeiro, respectivamente.

INCIDENTE

En el acto, se ha producido un incidente al inicio de la intervención de Díaz-Mella cuando un pequeño grupo de militantes le han gritado "fuera" en desacuerdo a su nombramiento.

Tras abandonar la sala a instancias de los demás asistentes, el equipo de seguridad de Abascal les impidió volver a ocupar sus asientos y, en el exterior, han criticado el nombramiento "a dedo" de Díaz-Mella, afirmando que no es "trigo limpio".