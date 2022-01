Abascal asegura que no pactará con el PP con un cheque en blanco y que Vox sale "a ganar"

ÁVILA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente nacional de Vox, Alberto Abascal, ha asegurado que no pactará en Castilla y León con "un cheque en blanco" porque lo que quieren es cambiar la "orientación" de las políticas en España, a la vez que ha asegurado que salen "a ganar".

"Si de Vox depende un gobierno, o si de Vox forma parte de un Gobierno o lidera un Gobierno en Castilla y León, va a ser para que exista un cambio, no para que de frustre otra vez el cambio", ha señalado en su intervención en un acto en Ávila.

Eso significa, ha insistido, que salen a las elecciones a ganar, a gobernar y "a ser los primeros, a ser el primer partido de España y de Castilla y León".

En caso de no lograrlo y de que sus votos sean decisivos para formar un gobierno, "que nadie espere un cheque en blanco, que no se crea el Partido Popular, el señor Mañueco y el señor Casado que estamos obligados a regalarles los votos, que no se crean que los votos de Vox van a servir para frustrar la alternativa".

En esta línea, ha pedido que no voto el que quiera que le entreguen los votos "gratis" al Partido Popular que les vote a ellos, ha subrayado, para pedir convicciones a sus votantes.

"Yo entiendo que haya personas que tengan dudas y tengan miedo porque digan que los socialistas son peores, pero preferimos que nos voten personas que tengan convicciones absolutas para defender los intereses de nuestra patria y de nuestros compatriotas, no para poner 100, 200 o 300 cargos de Voz en la Junta y repartirnos los puestos", ha añadido.

COMPROMISOS INCUMPLIDOS

Abascal ha pedido al PP que "no se pongan nerviosos", porque con Vox "es muy fácil pactar" pero también ha señalado que "lo que debería ser fácil para ellos debería ser cumplir sus compromisos", algo que ha asegurado que no han hecho en el Ayuntamiento de Madrid. "Nos ha engañado el señor Almeida y ha engañado a sus propios votantes, o como en Andalucía, donde también han incumplido", ha aseverado.

Santiago Abascal se ha dirigido al candidato a la presidencia de la Junta del PP, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha apuntado que "queda mucho por hacer", para preguntarse "qué ha estado haciendo hasta ahora".

"No se pongan ustedes nerviosos, digan cual es su programa si mucha gente les va a creer o no", ha pedido.

En cuanto a Ciudadanos, ha vaticinado que "van a durar menos que un caramelo a la puerta de un colegio" y de su candidato, Francisco Igea, que "parece que tampoco va a debatir", ha lamentando que solo se les haya criticado cómo se ponen una gorra.

Por otro lado, ha censurado que el PSOE haya pactado con Bildu, que ha nombrado en su dirección "al último jefe de la banda terrorista ETA" y ha cuestionado cómo su candidato, Luis Tudanca, "puede salir a la calle".

Por su parte, el candidato a la presidencia de la Junta, Juan García-Gallardo, ha calificado las políticas de la Junta de "suicidas" porque "expulsan" a los ciudadanos de la Comunidad, a la vez que ha dicho que "el estado de las autonomías" ha provocado que haya "ciudadanos de segunda".