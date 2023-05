Abascal avisa al PP de que no puede contar con los votos de Vox "gratis": "Son un poco chulos"

Acusa a los socialistas de no haber hecho nada en vivienda y ensalza planes que sí funcionaron, como el de colonización de Franco

CIUDAD REAL, 21 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este domingo a los dirigentes del Partido Popular de que no pueden contar con los votos "gratis" de su partido para gobernar y les ha acusado de "vender la piel del oso antes de cazarla", avisando de que Vox no cederá ante ninguna "presión" y no hará de "coche escoba" de los 'populares'.

"Son un poco chulos", ha acusado Abascal señalando directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de Murcia, Fernando López Miras, por haber dicho durante la campaña electoral que su aspiración es no depender de Vox para gobernar.

En un mitin en Ciudad Real, Abascal ha reconocido que le "preocupa" ver que los miembros del PP "no están pensando en una alternativa real" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y solo aspiran a "un relevo en el sillón".

"Feijóo dice que quiere gobernar en solitario y que Vox tendrá que apoyarlo, ¿pero por qué?", ha preguntado dirigiéndose a continuación a López Miras: "Ese señor que tampoco va a tener mayoría absoluta, al que igual ganamos". Abascal cree que los 'populares' están "vendiendo la piel del oso antes de cazarlo" y los españoles en las urnas son los que decidirán si quieren que gobierne el PP en solitario, si quieren que sea en coalición o incluso si quieren que gobierne Vox.

De hecho, ha animado a no votar a Vox a quien quiera que entregue sus votos "gratis" al PP. "Quien quiera que entreguemos la confianza, los principios y las expectativas a otro partido que ya nos ha traicionado para que vuelvan a malgastarlo, que no nos vote, que vote directamente al PP", ha ofrecido alzando a Vox como garantía para "un gran cambio" y "derogar toda la política socialista".

Según ha recordado, Vox ya se presentó con este compromiso a las elecciones autonómicas de Castilla y León de febrero de 2022 y después "fue muy fácil negociar" porque "no había presión ni política ni mediática" que les hiciera cambiar de postura. "Y ahora no va a haber presión que pueda con nosotros porque estamos aquí para defender nuestros principios, libertades y para defender España", ha adelantado.

Abascal ha hecho esta advertencia al PP en el mitin en Ciudad Real --acompañado por el candidato a la Alcaldía, el diputado Ricardo Chamorro; y por el 'número uno' a la Junta, David Moreno--, insistiendo en la importancia de echar "cuanto antes" a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y a los socialistas de todas las instituciones. "Hay que echarlos, no pueden estar un minuto más, son un peligro para España, una catástrofe, una plaga", ha reivindicado.

Así, ha insistido en que "cada segundo que están en el poder es un segundo que España pierde" y ha aludido a los pactos del Ejecutivo con Bildu y la inclusión de condenados por terrorismo en sus listas electorales, a los efectos de la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' o a su política energética.

"SÁNCHEZ, SINVERGÜENZA, VETE A CASA"

Además, ha acusado a Sánchez de anunciar "viviendas para todos" solo cuatro meses antes de las elecciones generales y ha preguntado qué han hecho los socialistas en esta materia durante décadas que han gobernado. El líder de Vox cree que hay planes que sí han funcionado, con los que se han dado "casas a muchas personas y tierras", pero "los socialistas no han sido". Entre ellos ha citado el Instituto Nacional de Vivienda o el plan de colonización, impulsado por Francisco Franco en 1939.

También ha criticado el anuncio de bonificar el Interrail y ha calificado de "insoportable" ver al "botarate" (en alusión a Sánchez) animando a los jóvenes a aprovecharlo este verano. "Venga, que pago yo, barra libre --ha censurado--. Sinvergüenza, que eres un sinvergüenza, vete a casa".

Además, Abascal ha vuelto a cargar contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como hiciera ya este sábado en Guadalajara, y ha negado que se pueda desmarcar de las políticas de Sánchez en La Moncloa.

"Page es el socio de Bildu, es del Partido Socialista que ha mentido a los electores y ha pactado con Bildu, con el separatismo catalán y los ha llevado al Consejo de Ministros", ha avisado animándole de nuevo a fundar "su propio partido" si tanto le "molestan" las políticas de Sánchez y que deje de "engañar a la gente".