Abascal carga contra Casado, "un burdo relevo" del PSOE al que augura que "no llegará a ningún Gobierno"

Se mofa del "gafe" del líder del PP tras la imputación de Sarkozy y la dimisión del canciller austriaco

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha ahondado este domingo en sus diferencias con el PP y, sobre todo, con su presidente, Pablo Casado, a quien ha augurado que "no llegará a ningún Gobierno" y ha reprochado que sea un "burdo relevo" de las políticas del PSOE.

En un multitudinario mitin en Ifema, en Madrid, Abascal ha clausurado el 'Viva 21' con un duro discurso contra los 'populares'. "Son unos grises", ha reprochado acusándoles de querer llegar a la Moncloa solo para dar trabajo a sus seguidores pero mantener la "ideología progre".

"Para ellos, el cambio significa que 10.000 socialistas se van al paro y entran 10.000 del PP", ha lamentado poniendo en duda el compromiso de Casado de derogar las leyes del Gobierno de Pedro Sánchez. "No lo hicieron cuando tenían casi 200 escaños", ha recordado Abascal.

Así, ha apuntado que esas mismas políticas que Casado dice que derogará cuando llegue al Gobierno están vigentes en las comunidades gobernadas por su partido, como Andalucía, Madrid o Galicia. "No derogará nada y no llegará a ningún Gobierno porque a los españoles no se les puede mentir", ha avisado aprovechando para mofarse del "gafe" del presidente del PP tras la imputación de Nicolas Sarkozy y la dimisión del canciller austriaco Sebastián Kurz.

En este punto, Abascal ha advertido al líder de los 'populares' de que no puede contar con el apoyo seguro de Vox. "Igual se encuentra obligado a votarnos a nosotros", ha deslizado apuntando que la alternativa también puede ser un acuerdo con los socialistas para "apuntalar la degradación institucional".

"Nosotros tenemos nuestra propia agenda", ha dejado claro Abascal en la presentación de su llamada 'Agenda España' con la que Vox se opone a la 'Agenda 2030' de Naciones Unidas y que está seguro que contaría con el apoyo de la mayoría de los españoles si se presentara sin las siglas de ningún partido.