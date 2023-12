Abascal carga contra el PP por su acuerdo con PSOE y Sumar en el reparto de las comisiones del Congreso": "Es una burla"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado este viernes contra el Partido Popular por su acuerdo con el PSOE y Sumar en el reparto de las presidencias de comisión para la decimoquinta legislatura y ha criticado a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo por repartirse "sillones" como "si no pasase nada", en referencia a los pactos de los socialistas con los independentistas catalanes.

En concreto, los 'populares' han logrado acordar con PSOE y Sumar un reparto por el que 16 presidencia de comisiones recaerán en manos socialistas, alrededor de una decena para el PP y seis para el grupo plurinacional, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias. También se prevé que presidan comisiones algunos de los aliados del Gobierno, como ERC, el PNV y Junts.

Abascal ha recordado los pactos que ofreció el PP al PSOE durante la pasada campaña electoral del 23J, algo que, según ha lamentado en un mensaje publicado en la red social X, parece que "siguen vigentes".

"Como si no hubiese un golpe. Como si el partido de Sánchez no estuviese negociando con los golpistas fuera de España, y con mediadores extranjeros. Como si no hubiese un acuerdo que liquida la separación de poderes y la igualdad entre españoles", ha escrito el líder de Vox en redes sociales.

Por último, Abascal ha criticado que "se reparten los sillones entre el PP y el PSOE" como "si no pasase nada". "Es una burla inaceptable a los españoles", ha zanjado.