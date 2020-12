Abascal critica que Gobierno "haga noticias" del chat de militares cuando está en el "chat de ETA" para aprobar PGE

Reclama deportaciones "masivas" ante la crisis migratoria en Canarias

Exige que se respeten las fronteras y dice que la inmigración "no es casualidad"

ARRECIFE (LANZAROTE), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado que el Gobierno de España "haga noticias" del chat de los militares retirados cuando está en el "chat de la ETA" para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en el "chat del comunismo" y en el "chat del separatismo golpista".

Así lo ha señalado este sábado tras participar en Arrecife (Lanzarote) en una concentración que se ha desarrollado bajo el título 'Frente a la invasión migratoria en Canarias' en la que es su tercera jornada en el archipiélago tras estar en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

Denunció aquí que el Gobierno esté entregado a "todos los enemigos de España" y que "se dedica a hacer noticia de un chat ridículo en el que un señor ha dicho una serie de disparates cuanto el Gobierno está en el chat de la ETA para que le apoyen los presupuestos, en el chat del comunismo y en el del separatismo golpista para indultar a los políticos criminales que han dado un golpe de estado en Cataluña".

Por su parte, Abascal empezó su intervención refiriéndose a un grupo de personas que protestaba por el acto. "¿Creéis que sería posible esto en un acto del PSOE, creéis que el delegado del Gobierno correspondiente habría permitido un acto de acoso, de intimidación y de interrupción permanente en un acto de Pedro Sánchez?", aseveró a los asistentes.

De igual modo, señaló que en los actos de "los socialistas, de los comunistas, de los separatistas y de los de ETA" no aparece "nadie" a interrumpir. "Y sin embargo --añadió-- en todos los actos de Vox, sistemáticamente, están los enemigos de la libertad y de nuestra nación intentando callarnos la boca".

Reprobó aquí a los "ninis comunistas" y a los que van con la "barretina anarquista" que dicen que "aquí no hay fronteras, que no hay paredes, que no hay propiedad, que las casas de la gente se pueden ocupar y que las fronteras que representan la casa de nuestra patria también pueden ser violadas".

El vídeo del día Casado pide a Sánchez respetar la decisión del Supremo sobre los presos.

"VERDADERAMENTE PREOCUPADO" POR LA "INVASIÓN MIGRATORIA"

"Y nosotros venimos a decir lo contrario. Lamento haber venido algo más tarde de lo que me habría gustado. Me hubiera gustado inmediatamente después de la explosión de la invasión migratoria pero venimos con el alma encogida y verdaderamente preocupados porque los canarios, que padecéis la lejanía de la península hoy os sentís más solos", aseveró.

Asimismo, señaló que los canarios tienen que juntar la crisis sanitaria, que afecta al turismo; la económica que está golpeando "intensamente" por el turismo "que se desangra"; y la crisis política de "restricción de las libertades a manos de un Gobierno entregado a todos los enemigos de España".

"Y además, esa Canarias que se desangra tiene que soportar la invasión migratoria que no es fruto de la casualidad y que ha sido impulsada por los políticos de todos los colores que han llamado a la inmigración ilegal. Nos llaman racistas... no. Racistas son ellos que están mintiendo a millones de personas que viven en África diciendo que aquí está la tierra prometida y obligándoles a jugarse la vida en el mar", dijo.

EXIGE QUE SE RESPETEN LAS FRONTERAS

Al respecto, el líder de Vox comentó que su partido no está contra los inmigrantes, sino que exige que se respeten las fronteras, que se acceda a España de manera legal y que las personas que lleguen "respeten las leyes y nuestra manera de vivir".

"No incitamos al odio ni a la fobia contra el inmigrante. A quien tenemos fobia es a los políticos progres que les están llamando destruyendo la convivencia, la prosperidad y la seguridad", comentó para agregar que los refugiados son los "hermanos de hispanoamérica" que huyen de la "tiranía" de Maduro.

Para Abascal, los que llegan a Canarias en "barcos nodriza", la mayoría "jóvenes en edad militar con una forma física muy superior a la de muchos de nosotros", no son refugiados. "Estamos --entendió-- ante otra cosa, ante una inmigración masiva promovida por los poderes y las élites. Estamos ante una invasión migratoria".

AFIRMA QUE EL PROBLEMA "NO ES EL COLOR", SINO LA "CULTURA"

De igual modo, señaló que el problema no es el color de la piel de nadie, sino la cultura que "algunos pretenden introducir en nuestro suelo de manera ilegal tienen, que es incompatible con nuestra manera de vivir".

Abascal entendió que ante el problema "no hay varitas mágicas" pero hizo especial hincapié en que hay que detener el "efecto llamada" y que el mensaje llegue "alto y claro" a toda África de que "el que entra ilegalmente en España vivirá en la ilegalidad perpetua y nunca será regularizado, eso si no hemos conseguido deportarles".

DEPORTACIONES MASIVAS Y ABRIR CIEs

"Hace falta que se inicien masivamente las deportaciones de quienes están hoy de forma ilegal en nuestro suelo o de quienes están cometiendo delitos graves. Hace falta que se abran los CIEs y que no estén campantes a sus anchas generando inseguridad y conflicto las personas que no tienen documentación y no sabemos ni quiénes son, ni a qué han venido ni por qué han venido", reiteró.

Se refirió también al control naval de los mares de las fuerzas armas, que sea "bien lejos de nuestras costas" para que las embarcaciones de ilegales enviadas por las mafias sean interceptadas a tiempo y devueltas al puerto seguro más cercano. "Es decir --prosiguió--, a Marruecos, Argelia o Mauritania, que acepten a sus nacionales".