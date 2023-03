Abascal defiende que Vox no romperá con el PP y asegura que el Gobierno de CyL es "un ejemplo para toda España"

Dice que Mañueco es "un ejemplo para todo el PP" y dice que le parece "poco" la 'peineta' del presidente a una procuradora del PSOE después de "todos los insultos"

VALLADOLID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido el pacto de Gobierno en Castilla y León y ha asegurado que la Junta es "un ejemplo para toda España" y su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, "un ejemplo para todo el PP", a pesar de que le hayan querido hacer "el patito feo por pactar con Vox".

Así lo ha señalado Abascal en un acto público en Valladolid, donde ha respondido a las declaraciones ayer del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la ruptura del acuerdo en la Comunidad de Madrid. "¿Quién manda en el PP?", ha incidido Abascal.

"Nosotros no vamos a hacer literatura, vamos a decir lo que pensamos. No vamos a hacer lo que hace Feijóo, ni Ayuso que rompe la baraja con Vox en Madrid y dice que, a partir de ahora, caminos separados. Misma frase que dijo Pablo Casado. ¿Quién manda en el PP?", ha insistido Abascal.

Sobre la ruptura de Madrid, el líder de Vox ha asegurado que se ha producido por una enmienda a las bonificaciones fiscales para la inversión extranjera, que Vox quería que también fuera para la inversión española.

"Después de apoyar 26 leyes, de dar el Gobierno gratis y de soportar el no a 34 iniciativas de Vox se enfada. No quiere inversión extranjera, quiere privilegios", ha acusado a Ayuso, para señalar que el PP "no quiere hacer nada que venga de Vox".

"¿Cuál es la diferencia entre Ayuso y Casado? ¿Por qué se pelearon si hacen lo mismo?", se ha preguntado el presidente de Vox ante unas 600 personas en Valladolid, donde ha insistido: ¿Quién manda en el PP? ¿Feijóo? ¿Ayuso? o ¿Margallo que ha dicho que la Agenda 2030 es el evangelio?". "Los votantes del PP están confundidos y van necesitando alguien que les defienda y les aclare qué quieren hacer?", ha remachado.

Ante esta ruptura, Abascal ha anunciado "solemnemente" que Vox en Castilla y León va a seguir respaldando al PP y va a seguir formando parte del Gobierno porque "funciona bien", de manera "razonable" y, tanto los consejeros como el vicepresidente y el presidente "saben respetarse".

"No vamos a romper la esperanza de quien no quiere a la izquierda. Habrá problemas, pero eso es lo normal cuando gobiernan dos fuerzas distintas, mientras se hagan cosas bien", ha remarcado, para insistir en que "Castilla y León es un ejemplo para toda España y Mañueco es un ejemplo para el PP en toda España", a pesar, ha dicho, de que "le dejaran solo porque le han querido convertir en el patito feo por pactar con Vox".

También se ha referido a la 'peineta' realizada por el presidente de la Junta a una procuradora socialista durante el pleno de las Cortes de esta semana. "Le increpan ahora el gigantesco delito de hacer una peineta y poco me parece para los insultos que recibimos de la izquierda", ha espetado.

Por eso, ha asegurado que, en ningún momento, Vox se ha planteado "amenazas o represalias" como han recogido algunos medios de comunicación. "La represalia que anuncia hoy Vox es seguir apoyando al mejor gobierno que hay hoy en España y que es Castilla y León, que es un ejemplo de la alterativa que necesita España".

MOCIÓN

Asimismo, Abascal ha mostrado su satisfacción por la moción de censura defendida por su formación esta semana. "Estoy más que satisfecho porque sale una alternativa política como Vox que cumple siempre lo que dice y lo intenta todo".

"Nos podemos equivocar", ha asegurado, para precisar a continuación que no se han equivocado con una moción "absolutamente necesaria" donde el Gobierno de "los enemigos de España y del orden constitucional". "No vamos a descansar ni un solo minuto hasta echar al peor gobierno de la historia", ha reiterado.

En este punto, ha acusado al PP y al PSOE de "decir lo mismo" y el PP, además, asegurar que era necesaria una moción de censura y luego abstenerse y "ponerse de perfil" y "tiende la mano al PSOE, encamado con lo peor de España".

"Como son lo mismo, no son capaces de dar alternativa porque solo quieren esperar elecciones y hacer un relevo", ha espetado, para añadir que Vox quiere una "alternativa completa" con una "distancia infinita" con el Gobierno de "la mentira y la traición".