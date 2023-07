Abascal no descarta un cambio de posición del PP en Murcia tras el 23J y dice que Vox mantendrá entrar en el Gobierno

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox y candidato a las elecciones generales, Santiago Abascal, no descarta un "cambio de posición" del Partido Popular en Murcia tras la votación de este domingo, pero ha dejado claro que Vox no cambiará su postura y seguirá exigiendo un pacto programático y formar parte del Ejecutivo regional.

En un Desayuno Informativo organizado por Europa Press, Abascal ha acusado a los 'populares' de practicar el "juego corto" en política, por lo que contempla la posibilidad de que su postura en Murcia cambie tras las elecciones generales.

A su juicio, ahora el PP está "sacrificando a los murcianos temporalmente por intereses electorales nacionales" y por tanto los resultados de este domino serán "importantes" para "saber qué pasa".

Lo que sí ha anticipado es que Vox no votará a favor ni se abstendrá en la investidura de Fernando López Miras como presidente si no hay un acuerdo programático entre ambos partidos y Vox no entra a formar parte del Gobierno.

También cree que en el PP "son capaces" de forzar una repetición electoral, pero ha avisado de que las elecciones "las carga la gente". En cualquier caso, ha avisado de que a Vox le da "igual" lo que pueda pasar en ese escenario, aumentar o disminuir su resultado, porque lo que no está dispuesto a hacer es "traicionar" a sus votantes. "Nos sorprende que intenten llevarnos a esa situación, en todos mítines dijimos que haríamos valer nuestros votos", ha reconocido.