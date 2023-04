Abascal dice que Vox derogará todas las leyes del PSOE y construirá "todo lo que han destruido"

IBIZA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha manifestado en Ibiza que derogarán todas las leyes aprobadas por el PSOE y construirán "todo lo que han destruido". "Nuestra pretensión es todo lo que han hecho los socialistas, tumbarlo", ha reiterado.

Para ello, no ha descartado tener que llegar a pactos con el "centro izquierda", esto es, el PP, aunque se ha preguntado con qué tipo de PP podrán llegar a acuerdos.

Abascal ha cargado durante un acto en Ibiza contra el Estado de las autonomías "nefasto" que "nos ha hecho desiguales" y que "sólo ha servido para convertir Baleares en una colonia de Cataluña".

También ha considerado que con ese Estado se ha premiado a los "desleales" y a los "golpistas", imponiendo en el caso de las Islas una lengua que "no es la propia, que ha atacado las dos lenguas oficiales: el balear y el español". Además, ha dicho que ese Estado de las autonomías "ha destruido la verdadera identidad del país" y que "ha premiado a los separatistas".

Abascal ha estado arropado por unas 600 personas en el acto celebrado en el Hipódromo de Sant Rafel. Entre otras cuestiones, ha manifestado que "cada dos por tres anuncian la muerte de Vox", aunque esta formación "ha venido a echarles y les va a echar", ha declarado en relación a los actuales gobernantes.

Por todo ello, el líder de Vox ha afirmado que el PSOE es "culpable" y "así hay que juzgarlo en las urnas y mandarlo a la oposición". "En seis meses lo que vamos a hacer nosotros es arreglar parte del problema y darles una patada en el culo y mandarles a la oposición. Pero no seamos tan optimistas porque echarlos, los vamos a echar, pero cambiar todo lo que han hecho va a ser un poco más difícil, porque mientras nosotros no tengamos la mayoría absoluta que deseamos, vamos a tener que ponernos de acuerdo con otros que no lo tienen tan claro", ha insistido.

Sobre el PSOE, les ha acusado de "tan solo traer paro" e "imposibilidad de acceder a una vivienda". El presidente de Vox, en su intervención, ha criticado que "mientras hay en Ibiza guardias civiles que viven en furgonetas, a los migrantes se les facilitan viviendas". "No van a conseguir que demos un solo paso atrás", ha afirmado.

Abascal ha considerado que cada vez más trabajadores se decantan por Vox porque "representa los problemas reales", diciendo adiós a otras opciones políticas que, ha opinado, "les han traicionado".

Por su parte, el candidato de Vox al Govern, Jorge Campos, ha declarado que la formación se compromete a paliar los efectos de la doble y triple insularidad y ha asegurado que Vox "devolverá a Ibiza la libertad de antes". "Antes era una tierra de libertades y ahora de prohibiciones", ha dicho.