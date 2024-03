Abascal dice que Vox se presenta a las tres próximas citas electorales "defendiendo el mismo discurso en toda España"

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ratifica a Ignacio Garriga como candidato a las elecciones catalanas

VITORIA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este domingo, tras la celebración del Comité Ejecutivo Nacional de su partido en Vitoria-Gasteiz, la ratificación de los candidatos al País Vasco, así como de Ignacio Garriga como candidato a las elecciones catalanas, y de Jorge Buxadé, Hermann Tertsch y Juan Carlos Girauta como primeros candidatos a las europeas. "Vox afronta estas tres citas electorales defendiendo el mismo discurso en toda España y en todas las convocatorias electorales", ha afirmado.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la capital alavesa en el acto de presentación de los candidatos por Guipúzcoa, Vizcaya y Álava para las elecciones autonómicas vascas del próximo 21 de abril, Abascal ha dado a conocer las decisiones adoptadas en el último Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox.

Según ha informado, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha ratificado a Ignacio Garriga como cabeza de lista a las elecciones en Cataluña a la presidencia del Gobierno de Cataluña y a Jorge Buxadé, Hermann Tertsch y Juan Carlos Girauta a las elecciones europeas.

Asimismo, en el País Vasco los candidatos serán Andrés Paramio por Guipúzcoa, María Pérez por Vizcaya y Amaia Martínez por Álava. "Yo creo que es hora de que esta tierra tenga una alternativa de verdad frente a aquellos que hacen como que se pelean aquí pero que en Madrid votan lo mismo", ha defendido.

Según ha afirmado, Vox afronta estas tres citas electorales defendiendo "el mismo discurso en toda España y en todas las convocatorias electorales". "Veremos cómo otros van cambiando de discurso en función del Territorio, en función de la elección y muchas veces en función del día de la semana", ha criticado.

Preguntado sobre el programa que defenderá Vox en el País Vasco, Abascal ha defendido que va a hablar "de los problemas de la calle", ya que "sigue habiendo un problema de libertad". "La gente no habla con la misma libertad que habla en otras regiones de España", ha asegurado.

También cree que "hay problemas añadidos que no se enfrentan" y ha puesto como ejemplo "las consecuencias de la aplicación de la Agenda 2030 que apoyan desde Bildu hasta el Partido Popular, pasando por el PNV y el PSOE" que "supone un plan de despidos masivos en la Industria".

"Se han perdido 10.000 empleos industriales durante estos cuatro años de gobierno. También un plan de despidos masivo en el sector primario, en la agricultura y en la ganadería", ha insistido.

Asimismo, ha subrayado "el problema gravísimo de inseguridad en la calle" que ha relacionado "con las fronteras porosas y con el llamamiento a la inmigración ilegal que se produce permanentemente por parte de las instituciones vascas".

"TIENE ESPACIO" EN EL PAÍS VASCO

Sobre las encuestas que no le dan ningún representante en las próximas elecciones vascas, Abascal ha explicado que su formación "no hace demasiado caso" a estos sondeos. "Estamos acostumbrados a pulverizar las encuestas. Nosotros creemos que el discurso de Vox tiene espacio en esta tierra. Es más, creemos que tiene un espacio mayor del que hemos obtenido hasta ahora y llegará un tiempo en el que Vox no sólo obtenga un diputado como tuvo la anterior legislatura, sino que mejore sus resultados, igual que en el resto de España", ha añadido.

Asimismo, ha sido cuestionado sobre un posible crecimiento de EH Bildu. El presidente de Vox cree que al PNV "el monstruo se le ha hecho grande y ahora les muerde a ellos". "El PNV ha mirado durante mucho tiempo para otro lado, tanto en lo que tenía que ver con la violencia terrorista, como en lo que tenía que ver con todo el extremismo de las políticas de EH Bildu. Era algo que nosotros ya preveíamos", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que ambas formaciones "representan lo mismo: una sociedad vasca enfrentada al resto de España, dos fuerzas políticas que votan exactamente lo mismo en Madrid y dos fuerzas políticas que son culpables de la inmigración ilegal en esta tierra y también de todas las políticas que dañan la industria y el campo". "Para nosotros, por decirlo de una manera muy gráfica, son los mismos perros con distinto collar", ha insistido.