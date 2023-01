Abascal dice que Vox presentará la moción de censura cuando logre convencer al mayor número de diputados de la oposición

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha condicionado este viernes la presentación de la moción de censura contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a lograr convencer al mayor número de diputados de la oposición y conseguir así "retratar" al Gobierno junto a sus socios "golpistas, terroristas y comunistas".

"La presentaremos en cuanto haya candidato y en cuanto logremos lo que queremos, que es convencer al mayor número de diputados de la oposición de la necesidad de la moción de censura y de mantener distancia infinita con el Gobierno de Pedro Sánchez sin ofrecer un balón de oxígeno, como acaba de ocurrir con el CGPJ", ha sostenido.

De esta manera, preguntado por la posibilidad de que Vox no registre finalmente la moción si no logra sumar al Partido Popular, ha dicho que no quiere situarse en "hipótesis". "Yo he sido claro al manifestar nuestra preocupación, pero no voy a colocarme en hipótesis --ha señalado--. Nosotros vamos a trabajar para convencer al mayor número de diputados de la oposición de la necesidad de esta moción de censura y que sirva para retratar al Gobierno".

En declaraciones a los medios ante el Tribunal Constitucional --donde Vox ha presentado un recurso contra la nueva Ley de Memoria Democrática--, Abascal ha asegurado que su partido sigue trabajando para buscar apoyos entre el resto de miembros de la oposición a su moción de censura y un candidato que la pueda encabezar.

Sin embargo, ha reconocido su "preocupación" por la postura del Partido Popular. "Nuestra intención con la moción de censura era muy clara, era retratar al Gobierno de Pedro Sánchez en pleno asalto al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, en plena modificación del Código Penal para contentar a golpitas", ha explicado.

Pero teme que en lugar de este objetivo de "retratar a Pedro Sánchez junto a sus socios golpistas", el resultado de la moción pueda ser que se acabe "retratando de nuevo al Partido Popular junto al PSOE repartiéndose el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional".

Esto, ha insistido, "en un contexto en el que la oposición no esté haciendo el caldo gordo al Gobierno sino que esté manteniendo distancia infinita con el mismo".

"AUXILIO" DEL PP AL GOBIERNO

En este contexto, el líder de Vox ha reconocido su "perplejidad" por la deriva del PP de Alberto Núñez Feijóo, con decisiones como la de frenar la denuncia en Bruselas contra el Gobierno por su control del poder judicial, y ha asegurado que su partido sí seguirá adelante con esa denuncia.

Según ha reconocido, no entiende cómo los 'populares' estaban el pasado mes de diciembre denunciando un "asalto" del PSOE al CGPJ y en enero "facilitándolo". "Un auxilio sorprendente e inesperado del PP, que ha facilitado en el CGPJ los cambios que han desbloqueado los nombramientos en el Tribunal Constitucional", ha reconocido.

Según ha denunciado, los "dos viejos partidos", en referencia a PSOE y PP, llevan 40 años "asaltando de manera partidista" la independencia del poder judicial, pero hoy el problema es más grave porque los socialistas se han instalado "en el extremismo más absoluto" y "pactado con todos los enemigos de la Constitución y de la de la unidad nacional".