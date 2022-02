Abascal exigirá al PP entrar en la Junta si suman para gobernar: El apoyo externo ha sido "una experiencia fracasada"

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este domingo que "si hay una mayoría suficiente entre el PP y Vox, o entre Vox y el PP porque está por ver quién gana", querrán formar parte del gobierno de la Junta de Andalucía, puesto que el apoyo externo ha sido "una experiencia fracasada".

"Esa idea está descartada. Ya hemos tenido esa experiencia con el PP en Madrid, Murcia, Andalucía y han sido experiencias fracasadas. Si el PP no gobierna con nosotros, si no tiene una vigilancia, no cumple los pactos", ha respondido Abascal ante la pregunta de si se plantean la colaboración externa sin entrar en el gobierno autonómico en una entrevista al diario 'Ideal' y recogida por Europa Press.

El líder nacional de Vox ha asegurado que "las encuestas colocan a Vox como primera fuerza en todas las provincias de la costa andaluza", y ve posible que puedan ganar en la región. "No tengo ninguna duda", ha dicho.

Ante la pregunta del candidato a la presidencia de la Junta, ha respondido que no dicen los candidatos hasta que se convocan las elecciones, pero que la portavoz del partido en el Congreso y diputada por la provincia de Granada, Macarena Olona, "es uno de los nombres" que barajan.

"Sería una gran candidata, pero también es una gran secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso y es una pieza muy difícil de sustituir. Pero hemos demostrado que podemos elegir a un candidato con muy poco tiempo y tener un excelente resultado", ha afirmado.

Sobre el adelanto electoral, ha dicho que sería importante que se produjera, ya que en Andalucía, "como se ha visto en Castilla y León, el Parlamento ya no representa a la voluntad de los andaluces", algo que "también ocurre en el Gobierno nacional". "Si se vota en Andalucía, la representación va a ser notablemente distinta a la de este momento", ha concluido.