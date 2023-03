Abascal insta a Feijóo a aclarar si pactará con Vox o, si como "se deduce", dejará seguir gobernando a Sánchez

SANTANDER, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a "decir la verdad" y aclarar si está dispuesto a pactar con Vox para echar a Pedro Sánchez o si, por el contrario, renunciará a ello y permitirá que el PSOE, si gana las elecciones generales, siga gobernando en España como, a su juicio, "se deduce".

"Si esto es así, que lo empiecen a decir y que lo digan claro", ha afirmado Abascal en un acto público en el Palacio de Festivales de Santander.

Y es que, en su opinión, esta posibilidad es la que se deja entrever a la vista de la "permanente oferta de pacto y mano tendida" del PP al PSOE; las afirmaciones de su secretaria general y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, declarándose más cercana al PSOE que a Vox, o las de algunos de sus candidatos, como la de Extremadura, María Guardiola o el de Aragón, Jorge Azcón, con sus "líneas rojas" a Vox que, según ha dicho, son "las mismas" que pone el PSOE pero dichas en boca de los populares.

Abascal ha afirmado que, para Vox, la única línea roja para pactar con el PP es "la verdad": que los pactos y los acuerdos firmados se cumplan, algo que, a su juicio, no está ocurriendo en Andalucía o en Madrid, donde aún no se han derogado la ley de memoria histórica o la ley trans, respectivamente, como era el compromiso. "Lo que se pacte se va a cumplir y si no que no cuenten con nosotros", ha dicho.

Ha afirmado, en alusión al PP, que "algunos" solo quieren "echar a Pedro Sánchez" para "relevarle" pero Vox, aunque "tiene las mismas ganas" de que se vaya, "la prioridad" es "cambiar todas y cada una de sus políticas" porque es una "peste" para España y cree que hay que "poner patas arriba España y dejarla como estaba", que es lo que quiere hacer su partido, pues, de lo contrario, "no habrá servido absolutamente para nada" y será una "mentira" y una "traición".

Abascal ha afirmado que el PP representa ahora, a la vista de sus políticas, a un partido del "centro-izquierda", pero ha afirmado que aún así Vox "le tiende la mano porque seríamos capaces de entendernos".