Abascal llama a iniciar con Vox en Andalucía "el cambio en España para echar a Pedro Sánchez"

GRANADA, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confiado este sábado en Granada en que su formación gane las elecciones andaluzas para que en Andalucía se "inicie el cambio" que España necesita y que permita "echar" a Pedro Sánchez de la Moncloa y "borrar de un plumazo toda la legislación de la izquierda".

En un acto público en la plaza del Campillo de Granada junto a la candidata de la formación a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, Abascal ha opinado que al presidente del Gobierno andaluz y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, se le está dando "mal" el inicio de las elecciones, tras convocarlas y decir luego que "si no las gana convoca otras".

"Igual no puede porque no le corresponde a él decidirlo", ha dicho el líder de Vox, ironizando con que a Moreno "se le está poniendo cara de vicepresidente". "No sabemos si del PSOE o de Macarena Olona, eso lo tendrá que decidir el PP, que se lo tendrá que decir a los andaluces", ha sostenido.

Ha reprochado en sentido a Moreno que mientras su partido "tiende la mano" a los acuerdos con el PSOE "todo sean líneas rojas con Vox, con la izquierda, no" y le ha reprochado que haya incumplido los acuerdos con su formación en Andalucía, como el vinculado a la inmigración ilegal o el cambio de la ley de la memoria histórica.

"No cumplen" y "mantienen toda la legislación de la izquierda", "se la tragan entera", ha recalcado Abascal, que ha presentado a Vox como la única formación capaz de conseguir el cambio "real" en Andalucía que no se produjo hace cuatro años.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))