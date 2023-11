Abascal llama a oponerse al "régimen" que buscan "imponer" PSOE y Junts desde Suiza: "Quien no se atreva, que se aparte"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha insistido este jueves en oponerse al "régimen" que buscan "imponer" PSOE y Junts en reuniones con mediador previstas en Suiza, y ha pedido a "quien no se atreva" a combatirlo "que se aparte", aunque sin mencionar a nadie específicamente.

En un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), Abascal ha criticado el encuentro previsto para este sábado, en el que habrá un verificador internacional desconocido hasta el momento, en el marco del acuerdo alcanzado por ambas formaciones para la investidura de Pedro Sánchez.

"Se está negociando el futuro de la nación fuera de España, y con mediadores extranjeros y anónimos", ha alertado el líder de Vox, que ha afirmado que, para llegar hasta aquí "impunemente", "han golpeado al Estado, a las instituciones y especialmente a la Justicia". "Están tratando de imponer un régimen hecho a medida del PSOE y de los enemigos de España", ha continuado Abascal.

Por último, ha reclamado a "quien no se atreva a oponerse, que se aparte o por lo menos no colabore con los golpistas", una referencia velada al PP, al que Vox afea lo que ellos creen que es tibieza a la hora de combatir a Pedro Sánchez y que no colaboren con ellos para armar una respuesta común al Gobierno y la amnistía a los implicados en el 'procés'.