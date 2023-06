Abascal niega una purga en Vox con la formación de las listas electorales: "Hay mucha difamación"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha negado este viernes una purga en la confección de las listas electorales del partido de cara a las próximas elecciones del 23 de julio y ha denunciado que estas acusaciones responden a una "difamación" que surge desde los medios de comunicación.

Vox se presenta a las elecciones generales con renovación en el 47 por ciento de los 'números uno' de sus candidatos al Congreso. Además, deja fuera de las listas a 13 de los 52 diputados que logró en las elecciones de noviembre de 2019.

"Ha habido una reconfiguración pequeña. Hay por ahí mucha difamación de los medios", ha afirmado Abascal en una entrevista en El Toro TV, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que se ha tratado de pensar "cómo ha de ser el próximo grupo parlamentario" buscando "los perfiles que parecen más adecuados".

En este sentido, el líder de Vox ha precisado que en la configuración han participado los Comités Ejecutivos Provinciales y, después, el Comité Nacional, donde se han votado "unas listas que son bastante continuistas" pero también pensando en un futuro Gobierno. "Podrán ser útiles en otras labores en el futuro porque si los españoles quieren vamos a tener que asumir muchas responsabilidades y no sólo parlamentarias, sino en áreas de gobierno", ha señalado, en referencia a los dirigentes que han sido excluidos.

Cuestionado por la falta de acuerdo con el PP en Extremadura, Abascal ha insistido en que su partido no va a "traicionar" la confianza de sus votantes, reiterando en que los votos no van a "regalarse". En este punto, ha lamentado que la candidata 'popular' María Guardiola no se parezca al PP de Castilla y León o la Comunidad de Valencia, sino que asemeje a un "PSOE azul".

"Es difícil apoyar a alguien que no solo te insulta, demoniza y te pone condiciones inaceptables, sino que además dice que estás obligado a regalarle los votos. Estamos perplejos y preocupados ante lo que consideramos una irresponsabilidad", ha señalado.