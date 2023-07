Abascal pide el apoyo a los votantes del PP que no comprenden las ofertas de Feijóo a Sánchez

TOLEDO, 17 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox y candidato a las elecciones generales del próximo domingo, Santiago Abascal, ha pedido este lunes el apoyo a todos aquellos votantes del Partido Popular que "no comprenden" las ofertas que hace el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez.

En un mitin Toledo ante 1.500 personas, donde Vox aspira a mantener los dos escaños que logró en 2019, Abascal se ha dirigido directamente a los votantes del PP para ofrecerles que se sumen a Vox. "Estamos dispuestos a representarles e impedir que en España se malogre la alternativa", ha ofrecido.

Abascal ha aludido a los cinco pactos de Estado que Feijóo ha ofrecido este lunes como "nuevos pactos de la Moncloa en los que no haya exclusiones ni vetos", que se suma a la oferta que hizo a Sánchez para que gobierne la lista más votada tras el 23J.

El líder de Vox ha reconocido que le "cuesta" comprender esta actitud de Feijóo y se ha dirigido a los votantes del PP que tampoco las entienden. "Nosotros estamos dispuestos a representarles", ha insistido garantizando que Vox va a hacer "todo lo posible" para "derrotar a aquellos que no están dispuestos al cambio. "Para representar a toda esa gente que está tan perpleja como nosotros", ha lanzado como mensaje.

ATAQUES A VOX

Abascal ha enmarcado esta oferta en los ataques sufridos en algunos actos de Vox, como el mitin que este domingo protagonizaba el secretario general del partido, Ignacio Garriga, en Badalona, y que interrumpió para enfrentarse a unos manifestantes.

"¿Cuántos mítines del PSOE, de Podemos, de los partidos separatistas han sido atacados durante esta legislatura?", ha preguntado culpando directamente a la Consellería de Interior de la Generalitat y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

NO VALORA LA FOTO DE MARCIAL DORADO

En cuanto al uso de PSOE y Sumar de la foto de Feijóo con Marcial Dorado en campaña, Abascal se ha desvinculado de esa estrategia --"no voy a hacer una cosa que no he hecho nunca"-- y ha apuntado que el PSOE necesita "desviar la atención" de los excarcelados como consecuencia de la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. "El PSOE va a hacer de todo, cualquier cosa, para alterar la voluntad de los españoles", ha avisado.

Con ello, ha evitado valorar directamente la fotografía de Feijóo con el narcotraficante. "No voy a ponerme a valorar una foto no sé de hace cuántos años, sin saber en qué circunstancias se ha producido ni el conocimiento de la persona que estaba en esa foto sobre las actividades del tercero", ha zanjado.