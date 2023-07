Abascal pide a Feijóo "que se centre" y le acusa de alterar el sistema de mayorías y "emitir decretos" antes de gobernar

BURGOS, 3 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este lunes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "que se centre" y le ha acusado de tratar de "alterar" el sistema de mayorías absolutas para gobernar en solitario en la Región de Murcia con el 43 por ciento de los votos en las pasadas elecciones del 28 de mayo, así como de "emitir decretos" antes de gobernar.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios antes de participar en el acto 'Decide lo que importa' que ha celebrado el partido de Abascal en Burgos y que ha congregado a más de mil de personas, según cifras de Policía Nacional, frente al Arco de Santamaría.

"El señor Feijóo parece que está más preocupado por no contar con Vox que por echar a Pedro Sánchez", ha asegurado, a la par que ha apuntado que "en Murcia están intentando poner en riesgo la votación de los murcianos únicamente para ver cómo reacciona Vox y para someter a Vox a un chantaje y para quebrar la voluntad expresada en las urnas diciendo que solo hace falta una abstención".

Así, sobre las negociaciones en Aragón y Murcia, Abascal ha recalcado que el PP "no acepta el resultado de las urnas" que implica, ha explicado, que "no tienen la mayoría absoluta": "Dicen que solo les faltan dos diputados en Murcia y eso significa que solo les faltan dos diputados, es decir, que no tienen la mayoría absoluta", ha enfatizado.

En esta clave, ha trasladado su preocupación por la actitud del líder 'popular' al que ve "ciertamente despistado" y que "ha empezado a legislar y a emitir decretos antes de gobernar".

En este sentido, ha aseverado que está cometiendo un "error muy grave" yendo a las elecciones generales del próximo 23 de julio "dándose por ganador". "Es una falta de respeto a los españoles que todavía no han votado, por lo tanto nosotros lo que le pedimos al señor Feijóo es que se centre, que se dé cuenta de que todavía las elecciones no están ganadas, que todavía no hemos echado a Pedro Sánchez, que todavía hay un peligro para las mujeres ante un gobierno que ha excarcelado a violadores, todavía la ruina acecha a muchas familias y todavía el riesgo de desunión de España existe mientras no expulsemos al actual gobierno", ha enfatizado.

Por otro lado, el dirigente de Vox ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "pasee por Europa soltando mentiras" y que, desde Bruselas, no haga ni una sola mención a lo ocurrido en Francia mientras habla "de los pactos tenebrosos de la alternativa".

"Dijo que hay una preocupación en Europa, en algunos gobiernos, por la posibilidad de que en España llegase Vox al Gobierno y algunos ministros pudiesen ser de Vox", ha apuntado, a la par que ha ironizado que no sabe a qué países se refiere Sánchez porque en países como Polonia, Hungría o Italia están gobernando por socios de Vox.

Además, ha asegurado que lo que es cierto es que Sánchez es el único gobernante que se "pasea por Europa con ministros comunistas apoyado por terroristas y por los que han dado un golpe separatista".