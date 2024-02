Abascal pide el voto para Vox para "poner riendas" al PPdeG: "Tienen una querencia a la izquierda muy mala"

Remarca que a falta de una semana para los comicios gallegos su formación tiene "una gran oportunidad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido el voto para Vox en los comicios gallegos para "poner riendas" al PPdeG, ya que considera que tiene "una querencia" a la izquierda "muy mala".

Así lo ha declarado este sábado en un mitin en Santiago de Compostela, donde ha sido recibido entre aplausos y vítores de 'Viva España' y 'Presidente' para apoyar al candidato de Vox a la presidencia de la Xunta, Álvaro Díaz-Mella.

"Vox puede ponerle riendas a ese PPdeG que tiene una querencia a la izquierda muy mala, y espuelas, porque a veces les falta el valor que sólo Vox está demostrando en la política española", ha proclamado.

De esta forma, ha incidido en que a una semana de las elecciones gallegas "hay una gran oportunidad". Por eso, ha afirmado que Vox se dirige a la "gente mayoritaria", que "no es" la que vota al PPdeG, sino la que "se quedó en casa" en las pasadas elecciones.

"Probablemente porque están hartos de todo, porque los políticos les parecemos una banda de mentirosos y nosotros hemos demostrado cómo las cosas empezaron a cambiar en las comunidades en las que entramos", ha esgrimido.

Por eso, ha dicho a los gallegos que se abstienen que "tienen la llave del futuro" para Galicia y que con "un pequeño apoyo" pueden "cambiarlo todo", que Galicia se "aleje del rumbo de la decadencia y mire al futuro".

Una vez más, Abascal ha recordado que "siempre dicen" que Vox "no va a salir" y por ello ha hecho un repaso por todas las comunidades en las que han entrado. "Estamos en toda España, nos falta Galicia y no tengo ninguna duda de que el 18 de febrero entraremos también", ha ensalzado.

"OPOSICIÓN A MEDIA JORNADA" DEL PP

También, en palabras de Abascal, "hay otra mentira" que le afecta al PP y es la de decir que "van a hacer oposición a Sánchez", por lo que si se "es benévolo" hacen oposición "a media jornada".

A continuación, ha cargado contra las manifestaciones convocadas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para "protestar contra el gobierno del golpe", pero, ha añadido, el lunes "va a pactar" con ese Gobierno.

Por este motivo, considera que el PP "no es la leal oposición", sino que es "la falsa oposición" porque se "opone" con cosas de las que "es cómplice". "Votar al PP es lo mismo que votar al PSOE. Lo es en Bruselas y lo es en Galicia", ha remarcado.

AGENDA 2030

En cuanto a la Agenda 2030, Abascal ha señalado que la aplicación de la misma es "que hay que acabar con la producción" en los países desarrollados y "aumentar la producción" en los países en vías de desarrollo.

"Eso significa una traición a la gente trabajadora y honradas de España y de la Unión Europea al servicio de intereses ajenos a todos nosotros. Eso es exactamente la Agenda 2030", ha lamentado Santiago Abascal.

Así, ha proclamado que ellos "están con los agricultores" diciendo "no, no y mil veces no a la maldita" Agenda 2030 que para los eurodiputados del PP es "el Evangelio".

Abascal ha calificado esta Agenda de "sentencia de muerte" para la "prosperidad, para Galicia". "Es un plan de despidos masivos, absolutamente en todas las actividades", ha valorado.

"EL VERDADERO VOTO ÚTIL ES VOX"

Por su parte, en su intervención, Díaz-Mella ha asegurado que su partido tiene un programa para "una Galicia a mejor", un programa, ha continuado, para una tierra "inmensa" con un "gran potencial", pero que lleva "demasiado tiempo adormecida".

Además, Díaz-Mella ha remarcado que "el verdadero voto útil" es Vox. "Porque solamente así lograremos hacer que la voz de tantos desesperanzados tras años y años del PPdeG se oiga con fuerza en el Parlamento de Galicia", ha ensalzado.