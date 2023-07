Abascal rechaza una abstención de Vox en Murcia: "El PP nos plantea un trágala que no estamos en condiciones de aceptar"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha descartado este martes una abstención de los diputados de su partido en Murcia para permitir un Gobierno del 'popular' Fernando López Miras y ha ofrecido un acuerdo similar a los ya sellados en otras autonomías como la Comunidad Valenciana, Extremadura o Baleares.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Abascal ha reconocido que las negociaciones "están complicadas" en Murcia porque cree que el PP pretende que Vox haga "como si no existiese" el apoyo recibido del 18 por ciento de los votantes. "Que miremos para otro lado y nos abstengamos. Eso no es posible en Murcia", ha descartado.

Según ha recordado, Vox ya actuó así en 2019 tras sellar un acuerdo de investidura con el PP y sin embargo ese pacto "no se cumplió" y además López Miras gobernó después "con tránsfugas" de Vox. Ahora, ha denunciado que el PP les propone el mismo modelo, que Vox "no puede aceptar".

"En Murcia se nos plantea un trágala que no estamos en condiciones de aceptar porque nuestros electores no nos lo permitirían", ha insistido alabando en cambio el acuerdo alcanzado por ejemplo en Extremadura pese a las dificultades.

Además, ha criticado la actitud del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la campaña, "vendiendo la piel del oso antes de cazarla". Abascal ha reprochado a Feijóo que haya empezado a hablar de su Gobierno, anunciar decretos y dé por hecho que podrá gobernar con 150 escaños.

"Me preocupa que se anticipe el resultado de las elecciones, es imprudente, aún no hemos logrado echar a Pedro Sánchez y falta al respeto a los electores, que aún no han depositado su voto en las urnas", ha explicado.

Por ello, ha rechazado entrar en quinielas sobre si él podría ser vicepresidente o qué ministerios querría ocupar Vox. Pero sí ha asegurado que si las urnas les colocan en una posición determinante, su reacción será "tender la mano al PP para construir la alternativa". Es más, ha asegurado que su posición es "mucho más clara" que la de los 'populares', que ofrecen pactos al PSOE.

En este contexto sí que ha asegurado que una de las cosas que Vox pondrá encima de la mesa, en función de la fuerza obtenida en las urnas, será la petición de ilegalización de Bildu. "¿Creen los españoles que una fuerza política heredera de terroristas debe ser legal en España? Yo creo que debe ser ilegal", ha zanjado.